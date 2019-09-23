Başkan Çınar, yenilenen camide inceleme yaptı

23.09.2019 11:17

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Camilerimizin çevresel ve mekansal yapılarında yaptığımız düzenlemeler ve yenilikler, ilçemizin mimari vizyonuna farklı güzellikler katmaktadır" dedi.



Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları, Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri, Zaviye Mahalle Muhtarı Baki Ulutaş, Buhara Cami ve Kuran Kursu Yapma, Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Hacı Karanfil ve mahalle sakinleriyle birlikte gerçekleşen çalışmaları yerinde inceledi.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın talimatıyla gerçekleşen yenileme çalışmaları kapsamında; Buhara Caminin etrafındaki duvarlar kaldırılırken, ışıklandırmanın yanı sıra yeşil alan kapasitesi artırılıp yeni fidanlar dikildi. Oyun grupları, spor aletleri ve çardaklarında eklenmesiyle caminin etrafı güzel ve nezih bir görüntüye kavuşturuldu. Yeşilyurt'un farklı bölgelerinde bulunan gerek ecdat yadigarı tarihi camiler gerekse de mevcutta hizmet veren camileri gelecek kuşaklara taşımak adına yatırımlarına devam ettiklerini bildiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, nüfus yoğunluğunun yanı sıra son yıllardaki ciddi yatırımlar neticesinde konutlaşmanın arttığı Zaviye Mahallesinin eksik ve sıkıntılarını teker teker çözüme kavuşturduklarını aktardı. Çınar, " Zaviye mahallemizin değerli sakinleri de bu hizmetlerimiz neticesinde bizlerden dua ve desteklerini asla esirgemediler, hepsine teşekkürlerimi sunuyorum. Gelişen bir mahallemiz olan Zaviye'ye ne kadar hizmet etsek azdır. İki yıl önce Buhara Camimizde 'Yeşeren Umutlar' projemiz kapsamında 4 ile 6 yaş aralığındaki çocuklarımıza yönelik temel dini ve ahlaki bilgilerin haricinde değerler eğitimlerin verildiği bir kreş açmıştık. Mahallelerimizin sahiplendiği, çocuklarımızın da yoğun ilgi gösterdiği kreşimizde çok faydalı eğitimler verilmektedir. Kreşe yoğun ilgi olunca gerek bizim incelemelerimiz gerekse de cami cemaati ve mahalle sakinlerimizin talebi neticesinde buradaki işlevselliğin artmasıyla birlikte bir takım yeniliklerin ve düzenlemelerin yapılmasına karar verdik. Caminin belirlenen eksikliklerini gidermek adına çalışmalara hızlıca başlayıp, güzel bir proje hazırladık. Ekiplerimizin titiz çalışması neticesinde camiyi çevreleyen duvarları kaldırarak ulaşımı kolaylaştırıp camimizi daha görünür hale getirdik. Camimizin etrafının tamamen açılması ve ışıklandırma çalışmalarının yapılmasıyla birlikte yaşanan bazı sıkıntıların bertaraf edilmesini sağladık. Bununla birlikte camimizin etrafında ki yeşil alan kapasitesini artırıp güzel bir görüntünün ortaya çıkmasını sağlayacağız. Burası ışıklandırmasıyla, oyun gruplarıyla, spor aletleriyle ve çardaklarıyla mahallemizin sosyal yaşam kültürüne farklı bir güzellik katacaktır. Zaviye mahallemize yakışan bir projeyi başarıyla hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Buradaki tüm yenilikleri ve düzenlemeleri mahalle halkımızla el ele verip hayata geçirdik. Yaptığımız çalışmalar neticesinde camimizin ferah ve bakımlı bir görüntüye kavuşması, bu bölgemizin gelişimine önemli kazanımlar sağlayacaktır. Çalışmalarda ekiplerimize destek ve katkısı esirgemeyen Mahalle Muhtarımıza, Buhara Cami ve Kuran Kursu Yapma, Yaşatma ve Koruma Derneği Yöneticilerimize ve mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum. Bizler tüm hizmetlerimizi halkımızın refah ve yaşam standardını yükseltmek adına yapıyoruz. Zaviye mahallemize bu yatırımlarımız hayırlı uğurlu olsun."diye konuştu.



Zaviye Mahalle Muhtarı Baki Ulutaş, Buhara Cami ve Kuran Kursu Yapma, Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Hacı Karanfil, cami cemaati ve mahalle sakinleri de, gerçekleşen çalışmalardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.



Çınar, kreşte inceleme yaptı



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, daha sonra 'Yeşeren Umutlar' projesi kapsamında açılan kreşi ziyaret ederek, gerçekleşen faaliyetler hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Çocuklarını kreşe gönderen veliler de, caminin daha ferah ve güzel bir görüntüye ulaşmasını sağlayan hizmetlerden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkür ettiler. - MALATYA

Kaynak: İHA