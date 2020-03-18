Başkan Çınar, yatırımları yerinde inceledi
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Başkan Çınar, yatırımları yerinde inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Tarihi zenginlikleri, yöresel yemekleri, doğal ve kültürel güzellikleriyle farklı bir atmosfere sahip Kadim Çırmıhtı'nın geçmişten gelen tüm zenginliklerini, Tarihi Konakların Restorasyonu, Tekstil, Gastronomi ve Kent Belleği...

18.03.2020 14:47 | Son Güncelleme: 18.03.2020 14:47
Başkan Çınar, yatırımları yerinde inceledi

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Tarihi zenginlikleri, yöresel yemekleri, doğal ve kültürel güzellikleriyle farklı bir atmosfere sahip Kadim Çırmıhtı'nın geçmişten gelen tüm zenginliklerini, Tarihi Konakların Restorasyonu, Tekstil, Gastronomi ve Kent Belleği Müzeleri, Terzi Deresi Yenileme, Meydan Düzenleme ve Otopark projeleriyle gün güzüne çıkartacağız" diye konuştu.

Başkan Çınar, yatırımları yerinde inceledi. Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Kadim Çırmıhtı'nın tarihi zenginliklerinin iç ve dış turizme kazandırılması adına başlatılan yatırımları yerinde inceleyerek, devam eden yapım işleri hakkında yetkililerden bilgiler aldı. Restorasyonu devam eden Tarihi Yeşilyurt Konakları ve Tekstil Müzesinin yanı sıra Otopark Alanı ile Terzi Deresi Yenileme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Çınar, vizyonel ve nitelikli projelerle Kadim Çırmıhtı'nın tarihi zenginliklerini gün yüzüne çıkartmak adına büyük bir gayretle çalıştıklarını söyledi.

"Kadim Çırmıhtı'yı yeniden ayağa kaldıracağız"

Çırmıhtı'daki tüm yatırımları ' Yeşilyurt Kentsel Tasarım' projesi çatısı altında bir araya getirdiklerini ifade eden Başkan Çınar, "Toplumları ayakta tutan en güçlü unsur, geçmişe değer vermek, sahip çıkmak ve güçlü yatırımlarla gelecek kuşaklara taşımaktır. Geçmişle gelecek arasında kurulan sağlam köprüler, kentlerin doğru bir bakış açısıyla geleceğe hazırlanması anlamına gelmektedir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ilçemizin farklı bölgelerinde bulunan ecdat yadigarı tarihi varlıkları, bir döneme damga vurmuş meslek dallarını ve damaklarda farklı lezzetler bırakan yöresel yemekleri, farklı ve akıllarda kalıcı yatırımlarla hem gün yüzüne çıkarmak hem de gelecek nesillere taşımak adına her biri ayrı bir değere sahip projeler üzerinde çok titiz çalışıyoruz. Bölgemizin mimari dokusu ve kentsel yapısının korunmasına çok özen gösteriyoruz. İsmini Lezzet Caddesi olarak değiştirdiğimiz Hıroğlu mahallemizdeki cadde üzerinde bulunan Tarihi Tescilli Konaklarımızı Butik Otel, Gastronomi Müzesi, Yeşilyurt Mutfak Sanatları, Millet Kıraathanesi, yöresel ürünlerin hem tanıtımı hem de satışının yapılacağı mekanlara dönüştürmek adına çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Tarihi Konaklarımızı aslına uygun olarak iç ve dış turizme kazandırmak bölgemizin ekonomik, turizm ve sosyal yönden hareketlenmesine neden olacaktır. Projemizi uyguladığımız bölgemizdeki otopark sorununu da gidereceğiz. Vegan ve vejeteryan her türlü tava yemeklerimizin hazırlanışı, pişirilmesi ve sunumunun yapıldığı mekanlarıyla burası bölgemizin turizm merkezine dönüşmesine büyük katkılar sağlayacaktır" şeklinde konuştu.

Yeşilyurt Belediyesi eski binasının Tekstil Müzesine dönüştürme çalışmasının devam ettiğine dikkat çeken Başkan Çınar, "Bölgemize has dokumacılık kültürünü yeniden hafızalarda tazeleyip, turizme kazandırmak adına ciddi adımlar atıyoruz. Projemizin uygulandığı binada restorasyon çalışmalarında büyük bir mesafe aldık. Bununla birlikte restorasyonunu tamamladığımız Kebir Camimizin ön kısmından başlayarak Beylerderesine kadar uzanan Terzi Deresini çevre düzenleme, temizlik ve ışıklandırma çalışmalarıyla farklı bir görüntüye ulaştıracağız. Havaların ısınmasıyla birlikte halkımızın buraya yoğun ilgi göstereceğine eminim, gerek ışıklandırma gerekse de yürüyüş alanlarıyla burası dikkat çekici özelliklere sahip olacaktır. Ayrıca Güreş Sahamızın eksikliklerini teker teker gidereceğiz. Bölgemizi topyekün kalkındırmak, geliştirmek ve turizm merkezine dönüştürüp daha fazla turist çekmek adına başlattığımız yatırımları en kısa sürede hizmete sunmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Restorasyon projeleri, müzeler, otoparklar, meydan düzenleme, kaldırım yenileme ve yol çalışmalarıyla Kadim Çırmıhtı'yı tüm ihtişamıyla yeniden ayağa kaldıracağız" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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