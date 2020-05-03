Başkan Çınar, yardım ekibine yardımcı oldu Ramazan gıda kolisi dağıttı
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Başkan Çınar, yardım ekibine yardımcı oldu Ramazan gıda kolisi dağıttı

Başkan Çınar, yardım ekibine yardımcı oldu Ramazan gıda kolisi dağıttı
03.05.2020 14:42 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:42

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hayırsever vatandaşların Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısına yaptıkları bağışlarla bir araya getirilen yardım kolilerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kendi eliyle teslim etti.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hayırsever vatandaşların Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısına yaptıkları bağışlarla bir araya getirilen yardım kolilerini, ihtiyaç sahibi vatandaşlara kendi eliyle teslim etti.

Yeşilyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerinin düzenli olarak gerçekleştirdiği tespit ve tedarik çalışmalarına iştirak eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'un farklı mahallelerinde ikamet eden ihtiyaç sahibi vatandaşları evlerinde ziyaret ederek, hayırseverler tarafından bağışlanan gıda kolilerini teslim etti. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu hatırlatan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, korona virüs salgını kapsamında sokağa çıkamayan 65 yaş üstü, engelli, kronik hasta ve maddi durumları elverişsiz olan ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yönelik desteklerin devam ettiğini söyledi. Hayırsever vatandaşların Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısına bağışladıkları yardım kolilerini tespiti yapılan ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirten Başkan Mehmet Çınar, "Mübarek Ramazan ayında korona virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ihtiyaç sahibi hemşerilerimizi evlerinde ziyaret ederek, içerisinde temel ihtiyaç malzemelerinin bulunduğu gıda kolilerini teslim etmekten büyük bir memnuniyet duymaktayız. Ramazan Ayında da vatandaşlarımızı yalnız bırakmıyoruz. Çorbalarında bir nebzede katkımız oluyorsa ne mutlu bize. Korona virüs salgını nedeniyle hemşehrilerimizle bir arada olamazsak ta gönül birlikteliğimiz devam etmektedir. Paylaşma, kardeşlik ve dayanışma ayı olan Ramazan Ayında hiçbir hemşerimizin mağdur olmasına müsaade etmeyiz. Amacımız; gerçekten ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşmak ve dertlerine derman olmaktır. 'İnsanı Yaşat ki Devlet Yaşasın' anlayışı üzerine inşa edilen kadim medeniyetimizden aldığımız güçle zorda ve darda olan vatandaşlarımıza her zaman olduğu gibi bugün ve yarında devletimizin şefkatli elinin ulaşmasını sağlayacağız. Yeşilyurt Belediyesi olarak imkanlarımız ölçüsünde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza destek olmak için gayret edeceğiz" dedi.

Çınar, Vefa Sosyal Destek Grubuyla ortaklaşa yaptıkları yardım faaliyetlerine ara vermeden devam edeceklerini ifade edip, "Her zaman ifade ettiğimiz gibi; bizler vatandaşlarımızın duasına talibiz. Emanet Çarşımıza bağışta bulunan hayırsever vatandaşlarımıza bu zor dönemde gösterdikleri duyarlı ve hassas yaklaşımdan dolayı ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah hayırlarını kabul etsin inşallah. Tüm halkımızın aileleriyle birlikte huzurlu bir Ramazan Ayı geçirmelerini temenni ediyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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