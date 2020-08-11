Başkan Çınar, Şahintepesi Tesisleri inşaatında inceleme yaptı
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Başkan Çınar, Şahintepesi Tesisleri inşaatında inceleme yaptı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte inşaatı devam eden Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgiler aldı.

Başkan Çınar, Şahintepesi Tesisleri inşaatında inceleme yaptı
11.08.2020 12:39 | Son Güncelleme: 11.08.2020 12:42

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcıları ve Yeşilyurt Belediyesi Meclis Üyeleriyle birlikte inşaatı devam eden Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerinde incelemelerde bulunup, yetkililerden bilgiler aldı.

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Kadim Çırmıhtı'nın eşsiz doğal güzelliklerine tepeden bakan hakim bir noktada bulunan Şahintepesi'ni, inşaatı devam eden Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri ile farklı bir hüviyete ulaştıracağız. Projemiz, hayvanat bahçesi, balonlu eğlence havuzu, lokanta ve kafeterya, mini masal parkı, dağ kızağı alanı ve paintbaal alanı ile bölgenin cazibesini artıracaktır" dedi.

Yeşilyurt'un tarihsel ruhunu ön plana çıkarmaya yönelik başlattıkları Yeşilyurt Kentsel Tasarım Projesi çatısı altında restorasyon projeleri, müzeler ve park yapımına devam ettiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Şahintepesi'ni Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri projesiyle baştan aşağıya yenileyerek turizmde cazibe merkezine dönüştüreceklerini söyledi.

"Dev yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyeceğiz"

Yeşilyurt'un gizli kalmış doğal güzelliklerini ve eşsiz yöresel lezzetlerini ön plana çıkarmak adına farklı ve dikkat çekici dev yatırımlarına bir yenisini daha ekleyeceklerini hatırlatan Başkan Çınar, " Yeşilyurt Belediyemizin yeni dönem vizyonel projelerinden olup, 37 dönüm alan üzerine konumlandıracağımız Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesisleri alanında yapım işleri devam etmektedir. Bizlerde bölgemizin değerini artıracak bu tür yatırımların sorunsuz bir şekilde tamamlanıp hizmete girmesi adına çalışmaları yakından takip ediyoruz. Önceki yıllarda düğün salonu veya çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapan böylesine nezih ve güzel bir lokasyona sahip Şahintepesi'ni farklı bir yatırımlarla turizme kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinde eşsiz doğal güzelliklere sahip bu bölgemizin güzelliklerinden herkesin faydalanması ve yararlanması adına Macera Parkı ve Sosyal Tesis vaadimizi halkımızla paylaşmıştık. Lokantası, kafeteryası, mini hayvanat bahçesi, oturma alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, balonlu eğlence havuzu, mini masal parkı, açık ve kapalı otoparklar, teleferik, dağ kızağı alanı ve paintbaal alanlarını içerisine alan dev bir yatırımı inşallah hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Çalışmaları büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Kazı ve hafriyat çalışmalarından sonra temelin demir döşeme işlemleri yapılmaktadır. Şahintepesi, hemşehrilerimizin aileleri ve çocuklarıyla birlikte gelip gönül rahatlığıyla dinlenebileceği, çayını ve kahvesini yudumlayacağı, farklı temalı sportif alanlarında spor yapabileceği nezih bir görüntüye kavuşacaktır. Kentsel Tasarım Projemiz çatısı altında gerçekleşen Tarihi Konanların Restorasyonları, Müzeler, Terzi Deresi Yenileme, Gedik Sosyal Tesislerimiz gibi Şahintepesi Macera Parkı ve Sosyal Tesislerimizde bölgemizin tarihsel ruhu ve yöresel lezzetlerinin tanıtımına büyük bir katkı sunacaktır. Malatya'ya dışarıdan gelecek olan yerli ve yabancı turistlerin ilgi göstereceği çok değerli bir yatırımı daha bölgemizin hizmetine sunacağız. Yeşilyurt'umuzun turizmde cazibe merkezine hüviyetine ulaştırmak devam eden yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyecek olmanın şimdiden heyecanını yaşıyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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