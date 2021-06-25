Başkan Çınar, Sağlıklı Kentler Birliği Yönetim Kurulunu Ağırladı

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği'nin 35. Olağan Meclis Toplantısı için Malatya'ya gelen Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile 75'e yakın Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlarını ağırladı.

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Meclis Üyelerini akşam yemeğinde misafir eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesinin önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Yönetimini Malatya'da ağırlamaktan onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Ev sahipliği yaptığımız 35.Olağan Meclis Toplantısı için şu anda aramızda bulunanSağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Alinur Aktaş ile Türkiye'nin farklı kentlerinden gelen 75'e yakın Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlarımızı misafir ediyoruz. "Sürdürülebilir Kalkınma" ve "Sürdürülebilir Şehirler Oluşturmak" sloganıyla kent sağlığını ilgilendiren tüm kentsel ve çevresel konularındafarkındalık oluşturan çalışmalar düzenleyerek önemli bir vizyona sahip Sağlıklı Kentler Birliğinin çok değerli üyelerinin burada olması Malatya ve Yeşilyurt'un tanıtımı açısından büyük önem taşımaktadır. Malatya'da, Yeşilyurt'ta ağırlamaktan onur duyduğumuz Başkanımızı ve Meclis Üyelerimizi en güzel şekilde misafir ederek, kendilerine Malatya'nın ve Yeşilyurt'un sanayisini, kültürünü, gastronomisini, tarihi bölgelerini ve tarımsal ürünleri başta olmak üzere gelişim gösteren alanları hakkında detaylı bilgiler paylaşacağız.Bizlerde bu toplantılar vesilesiyle birlikte olduğumuz Büyükşehir, İl ve İlçe Belediye Başkanlarımızla istişarelerde bulunup, onların tecrübelerinden de yararlanarak Yeşilyurt'umuzun değişim sürecine yakışır eserlerimizin sayısını artıracağız.İki günlük toplantı ve gezi programlarımızın verimli geçeceğini ümit ediyorum. Toplantının Malatya'ya alınmasında desteklerini esirgemeyen Başkanımıza ve Meclis Üyelerimize bir kez daha şahsım ve hemşehrilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a gösterdiği misafirperverlikten dolayı teşekkürlerini sunan Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, " Osmanlı İmparatorluğunun kurulduğu ve ilk başkenti olan, ilk altı padişahı bağrında barındıran, onlarca Allah dostunu ve evliyaları içinde taşıyan Bursa'mızdan kayısının diyarı, Somuncu Baba'nın mekanı Malatya'ya hoş geldik, sefalar geldik. Sağlıklı Kentler Birliğimizin maalesef uzunca bir süre pandemi dolayısıyla yapamadığımız, yılda iki kez ayda bir kez gerçekleştirilen meclis toplantımızın bu yıl ki ilk toplantısını Yeşilyurt Belediyemizin ev sahipliğinde Malatya'da gerçekleştiriyoruz. Öncelikle bizlere çok güzel ev sahipliği yapan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar başta olmak üzere şu anda aramızda olan Malatya'nın değerli yöneticilerine teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve Meclis Üyelerinin onuruna düzenlenen programa; İnönü Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Kızılay, Yeşilyurt Kaymakamı Turgay Gülenç, Malatya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Habib Ahmet Şahin, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya, AK Parti Battalgazi İlçe Başkanı Basri Kahveci, AK Parti Malatya İl Başkan Yardımcıları, Darende Belediye Başkanı İsa Özkan, MHP Yeşilyurt İlçe Başkanı Mehmet Ali Kaya, Sivil Toplum Kuruluşları ve Meslek Örgütleri Başkanı ile davetliler katıldı.

Kaynak: Bültenler