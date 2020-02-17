Başkan Çınar prensipli çalışmanın önemini anlattı

17.02.2020 15:11 | Son Güncelleme: 17.02.2020 15:11

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Sistemli ve planlı çalışmak temel hayat prensibimdir" diyerek, prensipli çalışmanın önemini anlattı.



Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Kent Konseyi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen 'Aile Okulu Kişisel Gelişim Seminerleri' kapsamında ki '21.Yüzyılda Kariyer ve Liderlik' konulu söyleşide, toplumların ve kentlerin yönetilmesinde liderlik kavramının önemi üzerine konuştu. Yeşilyurt Kent Konseyi Hizmet Binası toplantı salonunda gerçekleşen ve çok sayıda vatandaşın iştirak ettiği söyleşide konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, gerek fiziksel gerekse de sosyal, kültürel, ekonomik, eğitim, sportif, çevresel ve turizm alanında gelişim kat eden kentlerin yönetim mekanizmasında zamanı doğru planlamanın, sistemli ve disiplinli çalışmanın, özveri ve gayretli olmanın yanı sıra çözüm odaklı bakış açısının ciddi rol oynadığını ifade etti.



Yeşilyurt'un 2014 yılından 2020 yılına kadar ki sürecinde hayata geçen yatırımları ve projeleri sistemli ve planlı bir şekilde uyguladıklarını sözlerine ekleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yerel yönetimlerin asli görevinin millete hizmet olduğunu, her alanda maksimum başarı içinde çok çalışılması gerektiğine vurgu yaptı.



"Sistemli ve planlı çalışmak temel hayat prensibimdir"



Yerel yönetimlerin ortaya koydukları projelerin ülkelerin gelişmişlik düzeyine ciddi etkileri olduğundan bahseden Başkan Çınar, "Belediye Başkanları, uygulamış oldukları liderlik tarzlarıyla, belediye hizmetlerinin en etkin ve verimli bir şekilde sunulmasında önemli rol oynamaktadır. Yeşilyurt Belediyesi olarak bizler Anadolu medeniyetinin farklı güzelliklerini içinde barındıran Yeşilyurt'umuzun her alanda en güzel hizmetlere kavuşması, yaşam standardının yükselmesi için her işin içinde olmaya gayret ediyoruz. Hangi işi yaparsak yapalım o işe gönülden bağlı olup, en iyisini yapma gayretinde olmak başarının anahtarıdır. Yapıcı, şeffaf ve şefkatli bir kişiliğe sahip olmak, çözüm odaklı olaylara bakmak, olaylar ve gelişmeler karşısında sakin ve sağduyulu olup pratik çözümler üretmek bu açıdan önemlidir. Okumak, bilgi sahibi olmak, kendini her alanda geliştirmek, teknolojiyi yakından takip etmek, yabancı dil sayısını artırmak kariyer planlaması için önemlidir. Hayatımın tüm dönemlerinde çalışmayı, araştırmayı ve sürekli kendimi geliştirmeye önem verdim, sistemli ve planlı çalışmak temel hayat prensibimdir. Yüksek İnşaat Mühendisi olmam vesilesiyle olaylara hep reel baktım, gerçekçi oldum çünkü insanların yaşayacakları evleri ve mekanları yapıyorsunuz, işinizi sağlam yapmalısınız, hataya yer yok ve dikkatli olmalısınız. O dönemlerde edindiğim tecrübeler, gerek Belediye Başkan Yardımcılığı, Meclis Üyeliği ve son olarak ta Belediye Başkanlığında bana çok şey katmıştır. Yaptığınız meslek insanın karakterine yansıyor. Zamanı doğru planlamaya, sistemli çalışmaya, alanında deneyimli isimlerle çalışmaya, toplumun tüm kesimlerinin sesine kulak vermeye, gelişmeleri sürekli takip etmeye ciddi önem veriyorum" dedi.



Planlı ve sistemli çalışmanın yanı sıra doğru organizasyonla işleri yönetmek başarının temelini oluşturmak olduğuna dikkat çeken Çınar, "Hizmetlerimizi tek bir alanda sınırlı tutmuyoruz, çünkü ilçemizin çok güçlü bir potansiyeli var, bunu farklı projelerle ortaya çıkarmak bizim boynumuzun borcudur. İlçemizin gelişim düzeyine katkı sunan tüm yatırımların gerek tasarım gerekse de diğer süreçlerini yakından takip ediyoruz, saha kontrollerini yerinde yapıyoruz, işimizi asla şansa bırakmıyoruz. Çünkü işin başındaki yöneticinin ciddiyeti ve disiplini önemlidir, sizi başarıya götürecek bu temel kavrama sahip olmazsanız çözülmesi zor engellerle karşılaşırsınız" diye konuştu.



Söyleşiye katılanların sorularını da cevaplayan Başkan Çınar'a, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Ahmet Berber tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA