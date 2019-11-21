Başkan Çınar, ödüllü projelerini muhtarlara anlattı

21.11.2019 16:29 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:34

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bin 359 belediye arasında çevre yatırımlarında ilk 5'e girme başarısına ulaşmamızda mahalle muhtarlarımızın katkısı büyüktür" dedi.



Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Gedik Kültür Merkezi'nde ağırladığı mahalle muhtarlarına, insan, çevre, doğa sağlığının korunması amacıyla hizmete sundukları '1.Sınıf Atık Getirme Merkezi' ile Mobil Geri Dönüşüm' projeleri ile diğer çevre yatırımlarını anlattı. Başkan Çınar, Yeşilyurt'un çevresel yatırımlarda hak ettiği hizmetler ulaşmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Yeşilyurt'u bütün alanlarda kalkındırmak ve geliştirmek anlamında geçirdiğimiz devasa yatırımlarla değişim ve dönüşüm alanında büyük bir mesafe yakaladık. Yatırımlarımızın ve projelerimizin çok kıymetli ödüllerle hak ettiği değeri bulmasından ayrıca mutluluk duymaktayız. Son olarak çevre ve doğa sağlığının korunması adına hayata geçirdiğimiz ve bölgemizde başka bir örneği olmayan 1.Sınıf Atık Getirme ile Mobil Geri Dönüşüm projelerimizle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan'ın himayesinde başarıyla devam eden Sıfır Atık projeleri çerçevesinde 1.359 belediye arasında ilk 5'e girerek Yerel Yönetim Başarı Ödülüne layık görüldük. Bu ödülle birlikte hep birlikte el ele vererek hayata geçirdiğimiz hizmetlerimiz ve yatırımlarımız Türkiye'nin dört bir tarafından konuşulmakta, takdir görmektedir. Ülke çapında Sıfır Atık projesini en fazla destekleyen yerel yönetimler arasında ilk sıralarda yer almak bizim için gururdur. 2014-2019 yılları arasında 5 bin 921 ton kağıt, 2 bin 220 ton plastik, 952 ton cam, 951 ton ise metal atık olmak üzere toplam 10 bin 44 ton karışık ambalaj atığın toplanması rekordur, bununla birlikte 5 bin 921 ton kağıt-karton atık toplayarak 100 bin 657 ağacın kesilmesini önlemekte büyük bir başarıdır. 9 bin metrekarelik bir alanda 14 farklı atık grubunun toplanması, ayrıştırılması ve bertaraf edilmesini sağlayan Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi, 1.Sınıf Atık Getirme Merkezi, Mobil Geri Dönüşüm projeleriyle bugüne kadar 10 bin 758 kilogram atık elektrikli ve elektronik eşya, 300 adet floresan, 11 bin kilogram atık pil, 36 bin 700 kilogram bitkisel atık yağ, 951 ton metal atık, 750 adet ömrünü tamamlamış lastik toplayıp, 28 ton sera gazı salınımını azaltıp, 40 bin kilowatt saatte enerji tasarrufunu hayata geçirdik" şeklinde konuştu. Başkan Çınar, "Her zaman çok güzel diyaloğa ve sağlam iletişime sahip olduğumu mahalle muhtarlarımızın bu süreçte ki emek ve destekleri takdire şayandır. Mahallelerdeki gözümüz ve kulağımız olan, mahallelerin ve vatandaşlarımızın sorunlarını bize ileten, her türlü konuda fikirlerine başvurduğumuz, 7/24 bizimle birlikte hareket eden bütün muhtarlarımıza bu desteklerinden dolayı saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Hep birlikte çalışmanın hep birlikte başarmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu ödül Malatya'nın, bu ödül Yeşilyurt'un bu ödül muhtarlarımızın, bu ödül tüm halkımızındır. Sizlerden aldığımız güç ve destekle daha güzel hizmetleri hep birlikte hayata geçireceğiz" diye konuştu.



Çınar, konuşmasından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın elinden aldığı "sıfır atık Yerel Yönetim' başarı ödülüyle birlikte muhtarlarla günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi.



Mahalle muhtarları da, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ı aldığı ödülden dolayı tebrik etti. - MALATYA

Kaynak: İHA