Başkan Çınar Millet Kıraathanesinde

25.12.2019 17:23 | Son Güncelleme: 25.12.2019 17:28

Yeni hizmete açılan Millet Kırathanesine ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet çınar, ders çalışıp kitap okuyan vatandaşlarla buluştu.



Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Zaviye Mahallesinde hizmete açılan Millet Kıraathanesini ziyaret eden Başkan Mehmet çınar, zamanlarını ders çalışıp kitap okuyarak faydalı bir şekilde geçiren vatandaşlarla sohbet etti. Çınar, kıraathanenin zengin kütüphanesinden yararlananlara başarı diledi. Kıraathanenin kendilerine yeni ufuklar açacak kadar geniş ve zengin bir kütüphaneye sahip olduğunu ifade eden kitapseverler, projeyi hayata geçirdiği için Başkan Mehmet Çınar'a teşekkür etti. Millet Kıraathanesi'nin eğitim, kaynaşma, sosyalleşme yuvası olması umuduyla hayata geçirdiklerini belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yatırımın amacına ulaşmış olduğunu görmekten bir hayli memnun kaldığını söyledi. Her yaş ve her kesime hitap eden Millet Kıraathanesine gösterilen yoğun ilginin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Başkan Çınar, "Kıraathanemizde aslına uygun bir şekilde güncel kitap, gazete ve dergiler yer alıyor. Kendine özgü bir konseptte hizmet eden kıraathanemiz, kadın-erkek, genç-yaşlı her kesimi kucaklayıcı bir anlayış ile düşünüldüğü için her yaşa hitap ediyor. Selamlaşmanın, kaynaşmanın, paylaşmanın, kardeşliğimizin buluşma adresine dönüşen Millet Kıraathanemizi ziyaret edenler sessiz ve sakin bir ortamda kitabını ve dergisini okuyabiliyor, araştırmalar yapıyor. Kıraathaneyi anlamına uygun bir şekilde değerlendirmek isteyen tüm vatandaşlarımızı burada görmek hakikaten bizleri çok mutlu etti. Bununla birlikte gençlerin dışında büyüklerimizde burayı tercih etmeleri, kitap okuyup sohbet etmeleri buranın gözde bir mekan haline gelmesine neden oldu. Millet Kıraathanesi, işlevselliği ve hizmetleriyle Yeşilyurt'ta yaşıyor olmanın ayrıcalığını herkese hissettiren çok özel bir yatırım hüviyetine kavuşmuştur" diye konuştu.



Başkan Çınar ayrıca Yeşilyurt'un farklı noktalarında faaliyetlerine devam eden Yeşilyurt Kent Konseyi, Yeşilkonaklar, Çocuk Trafik Eğitim Parkı, Kültür ve Sanat Merkezleri ile Fethi Gemuhluoğlu Bilgi Evindeki doluluk oranının kendilerini mutlu ettiğini anımsatırken, eğitime yatırım yapmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi. - MALATYA

Kaynak: İHA