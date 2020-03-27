Başkan Çınar, maske ve eldiven dağıttı, uyarılarda bulundu
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Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel

Başkan Çınar, maske ve eldiven dağıttı, uyarılarda bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıttı, uyarılarda bulundu.

27.03.2020 16:32 | Son Güncelleme: 27.03.2020 16:32
Başkan Çınar, maske ve eldiven dağıttı, uyarılarda bulundu

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, pazarcı esnafına maske ve eldiven dağıttı, uyarılarda bulundu.

Turgut Özal Mahallesindeki Yeşilyurt Belediyesi Emanet Çarşısı-Doğal Ürünler Pazarının arka kısmında açılan Cuma pazarını ziyaret eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, beraberinde Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre ve Mahalle Muhtarı Cebrail Yılmaz ile birlikte pazarcı esnafına hijyenik maske ve eldiven dağıtımı yaptı. Başkan Çınar, maske ve eldiven dağıtımının yanı sıra pazarcı esnafı ve pazara gelen vatandaşları korona virüse karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşlardan, Sağlık Bakanlığının açıkladığı 14 altın kurala riayet etmelerini isteyen Başkan Çınar, alışverişi en kısa zamanda tamamlayıp evlerine dönmelerini önerdi. Pazarcılar Odası Başkanı Ümit Emre ile Turgut Özal Mahalle Muhtarı Cebrail Yılmaz, korona virüs (Covid-19) salgınına karşı ilçe genelinde önlemleri artıran Yeşilyurt Belediyesine teşekkürlerini sundular. Başkan Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak ülkemizde de hızla yayılan korona virüs salgınının bir önce kontrol altına alınması ve bertaraf edilmesi adına üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye devam ediyoruz. İlçemizin her noktasında dezenfekte çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürmekteyiz. Korona virüs yakın temas sonucu bulaşan bir hastalık olduğu için özellikle esnafların ve halkımızın bir arada olduğu pazar yerlerindeki dezenfektan çalışmalarına ağırlık verip, pazarcı esnafımıza maske ve eldiven dağıttık" ifadelerini kullandı.

Pazar yerlerini dezenfekte ettiklerini bildiren Başkan Çınar, "Vatandaşlarımızın evden çıkmamaları için ekiplerimiz tüm bölgelerimizde araçlarla gezerek anonslar yapmaya devam ediyor. Evden çıkmayan hemşehrilerimizin temel ihtiyaçlarını karşılamak adına başlattığımız 'Siz İsteyin Biz Getirelim' projemizle de talep edilen gıda ve temizlik ürünlerini Yeşil Gıda Marketten temin edip, vatandaşlarımızın evine kadar götürüyoruz. Korona virüsten dolayı dünyanın farklı ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde can kayıpları yaşanmaktadır, bunun önüne geçmek alınacak tedbirlerle olur. Açıklanan ciddi tedbirlere herkesin harfiyen uyması gerekmektedir. Bizlerde bu konuda tüm imkanlarımızı seferber ettik. İlçemizde belediyemize bağlı bütün eğitim merkezlerimizin faaliyetlerini durdurduk, halkımızı bilinçlendirmek adına elimizden geleni yapıyoruz, temizlik çalışmalarına yoğunluk verdik" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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