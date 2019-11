Başkan Çınar, Lösemili Çocukları ziyaret edip, hediyeler dağıttı

07.11.2019 16:07 | Son Güncelleme: 07.11.2019 16:07

"Lösemi Değil, İyilik Bulaşıcıdır"

Hastanedeki lösemili çocuklarla yakından ilgilenip çeşitli hediyeler takdim eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, löseminin gelişen tıp imkânlarıyla tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ifade ederken, yapılan ziyaretlerin küçük hastaları çok memnun ettiğini ve onlara büyük bir moral kaynağı olduğunu dile getirdi.

"YILDA SADECE BİR HAFTA DEĞİL HER ZAMAN ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Lösemili çocukların İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bulunan Onkoloji Servisi'nde en güzel ortamda tedavi edildiğini söyleyen Başkan Çınar, " Öncelikle 2-8 Kasım tarihleri arasında çeşitli etkinliklerle kutlanan Lösemili Çocuklar Haftasını kutlarken, tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi paylaşıyorum. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bulunan Onkoloji Servisi'nde tedavi gören kocaman yürekli çocuklarımızı ziyaret edip, onlara kucak dolusu moral ve yaşama sevinci verdik. Unutmayalım ki; çocuklarımızın kanserle mücadelede çok ihtiyaç duyduğu şey moral ve motivasyondur. Lösemiyle mücadelede minik yüreklerin yanında yer almanın en büyük ve en etkili güç olduğuna inanıyorum.Lösemi değil, iyilik bulaşıcıdır. Yılda sadece bir hafta değil her zaman çocuklarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Dayanışmayla ve birlikte hareket etmekle her türlü zorluğu aşabileceğimize inanıyorum. Hayat karşımıza ne çıkarırsa çıkarsın, ortak çabayla her şeyi yenebiliriz. Yaşama tutunmaya çalışan çocuklarımızın ellerinden tutalım ve onları asla yalnız bırakmayalım. Lösemili çocuklarımıza Cenab-ı Allah'tan acil şifalar, hasta yakınlarına ise sabırlar diliyorum. İnönü Üniversitemize bağlı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde bulunan Onkoloji Servisi'ndehem Malatya'mız hem de bölge için çok güzel bir hizmet veriliyor. Bu konuda Başhekimimize, doktorlarımıza, hemşirelerimize, öğretmenlerimize ve hasta bakıcılarımıza bu güzel hizmetlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Lösemili çocukların aileleri de gerçekleşen ziyaretten duydukları memnuniyetleri dile getirerek Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundular.

Kaynak: Bültenler