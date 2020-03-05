Başkan Çınar'ın yeni dönem vaatlerinden 'tekstil müzesi' projesi gerçeğe dönüşüyor

05.03.2020 12:20 | Son Güncelleme: 05.03.2020 12:20

"Dokumacılık Kültürünü Tekstil Müzesi Projesiyle Geleceğe Taşıyacağız"

Başkan Çınar, Çırmıktı bölgesine özgü dokumacılık kültürünü nezih ve modern bir tasarımla hizmete sunacakları müzeyle gelecek kuşaklara taşıyacaklarını söyledi.

BAŞKAN ÇINAR, VERDİĞİ SÖZLERİ TEKER TEKER YERİNE GETİRİYOR

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerini teker teker hayata geçiriyor.

'TEKSTİL MÜZESİ' PROJESİ İÇİN ESKİ BELEDİYE BİNASI RESTORE EDİLİYOR

2019 Yılı Mart Ayında yapılan yerel seçimlerde yapmayı taahhüt ettiği 45 projeden bugüne kadar 30'unu gerçeğe dönüştüren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın tarihi ve kültürel zenginlikleriyle sağlam bir medeniyeti içerisinde barındıran Kadim Çırmıhtı'ya özgü dokumacılık kültürünü gelecek nesillere taşımak adına yapmayı vaat ettiği 'Tekstil Müzesi' projesi için çalışmalar hız kazandı.

"ÇIRMIKTI'NIN DOKUMACILIK KÜLTÜRÜNÜ GELECEK KUŞAKLARA TAŞIYACAĞIZ"

'Tekstil Müzesi' projesinin uygulanacağı Kadim Çırmıhtı'da bulunan eski Yeşilyurt Belediye Binasında başlayan restorasyon çalışmalarını yerinde inceleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yerel Seçimlerde halkımıza vaat ettiğimiz projelerimizi teker teker hayata geçiriyoruz, biz ne söz verdiysek onu yerine getirmek adına gece gündüz demeden çalışıyoruz.45 projemizden bugüne kadar 30'a yakınını gerçeğe dönüştürdük. Tarihin laboratuvarı olarak nitelendirilen müzecilik hizmetleri toplumların ve kentlerin gelişmişlik seviyesini göstermektedir. Müzeler kültürel değerlerin korunması ve geleceğe taşınmasında da önemli bir rol oynamaktadır. Geçmişten gelen sağlam kadim bir medeniyetine sahip Yeşilyurt'umuzun tarihsel ve kültürel değerlerini gün yüzüne çıkarmak, yerli ve yabancı turistlerin dikkatini çekmek, turizm potansiyelini hareketlendirmek amacıyla Yeşilyurt'un öz kimliğine değer katacak farklı temalı müzelerin kurulması için çalışmalarımıza hız verdik. Tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çekici bir atmosfere sahip Kadim Çırmıktı'mızı farklı temalı müzelerle kültür bölgesi haline dönüştürüp, tarihin canlı yaşandığı, dinamik bir hüviyete ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu bölgemize Gastronomi, Kent Belleği ve Tekstil Müzesi gibi yerli ve yabancı turistlerin büyük ilgi gösterecekleri müze alanları kuracağız. Bölgemize daha fazla turist çekmek adına farklı projeler uyguluyoruz. Bir dönem Yeşilkonak ve Hayır Çarşısı olarak değerlendirdiğimiz Eski Yeşilyurt Belediye Binamızı Tekstil Müzesine dönüşümünü sağlamak adına restorasyon çalışmalarımıza başladık. Yeşilyurt'ta geçmişten gelen en önemli meslek dalları arasında yer alan dokumacılık, ilçemizin tarihinde önemli bir yer tutmaktadır. Yakın zamana kadar hemen hemen her evden dokuma tezgâhlarının sesleri yankılanırdı. Birçok hemşerimizin küçük tezgâhlarla başlayıp fabrikalaşmaya kadar ilerlediği bu kadim mesleğin tarihî unsurlarını sergileyip hafızaları tazelemek amacıyla Yeşilyurt markasına yakışan 'Tekstil Müzesi' kazandıracağız. Bu önemli kültürümüzü kuracağımız müze ile koruyup, gelecek nesillere taşımayı arzu ediyoruz. Kadim medeniyetimize var olan bu kültürümüzü yaşatmayı hedefliyoruz. Bununla birlikte müzeyi kuracağımız binanın etrafında ihtiyaç duyulan 20 araçlık otopark alanını yaptık ve tamamladık. İnşallah eski Emniyet Binamızın olduğu bölgeye de daha geniş bir otopark inşa edeceğiz. Tarihiyle, medeniyetiyle, örf, adet ve gelenekleriyle, yöresel yemekleriyle tarih kokan bir hüviyete sahip Çırmıktı'mızın eşsiz zenginliğine yeni değerler katacak, buranın güzelliklerini daha da kıymetlendirecek yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz."şeklinde konuştu.

Kaynak: Bültenler