Başkan Çınar, Doğu Anadolu'nun en iyi belediye başkanı seçildi
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Başkan Çınar, Doğu Anadolu'nun en iyi belediye başkanı seçildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Başkan Çınar, Doğu Anadolu'nun en iyi belediye başkanı seçildi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan son ankette yüzde 71,7 oranıyla Doğu Anadolu bölgesindeki Büyükşehir belediyeleri içerisindeki en iyi ilçe belediye başkanı seçildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan son ankette yüzde 71,7 oranıyla Doğu Anadolu bölgesindeki Büyükşehir belediyeleri içerisindeki en iyi ilçe belediye başkanı seçildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ORC Araştırma Şirketi tarafından Türkiye genelinde 30 Büyükşehirde yapılan "Yerel Yönetimler Performans Araştırması-Son 2 Yılın En Başarılı Belediye Başkanları" anketinde Doğu Anadolu Bölgesindeki İlçe Belediye Başkanları arasında yüzde 71,7 başarı oranıyla birinci seçildi.

ORC Araştırma Şirketi tarafından 19 Mart-07 Nisan 2021 tarihleri arasında 30 Büyükşehir'de, 25 bin seçmenin üzerindeki tüm ilçelerde toplam 27 bin 160 kişi ile yüz yüze anket ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi (CATI) yöntemi ile yapılan anketin sonuçları kamuoyu ile paylaşıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde ki Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları kategorisinde 'Son 2 Yılın En Başarılı Belediye Başkanları' anketinde Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, büyük bir başarının altına imza atarak, yüzde 71.7 oranıyla birinci sırada yer aldı.

31 Mart 2019 Yerel seçimlerinde almış oldukları oydan daha fazla başarı oranına sahip Büyükşehir İlçe Belediye Başkanlarının yer aldıkları anket sonuçlarına göre ise Başkan Çınar, yerel seçimlerde aldığı yüzde 63.8 oy oranını da 7,9 puanlık artış sağladı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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