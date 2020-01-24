Başkan Çınar: Doğru kentleşme modelinde Teknokentlerin önemi büyüktür

24.01.2020 15:56 | Son Güncelleme: 24.01.2020 16:02

Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Doğru kentleşme modelinde Teknokentlerin önemi büyüktür" dedi.



Malatya Teknokent'in geleneksel 'Kahvaltı Sohbetleri' programına konuk olan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Teknokent Yönetim Kurulu Üyeleri ve girişimcilerle AR-GE faaliyetlerinin toplumlar ve kentlerin gelişim sürecindeki etkileri üzerine fikir alış verişinde bulundu.



"Doğru kentleşme modelinde Teknokentlerin önemi büyüktür"



Ülkelerin kalkınmasında teknolojik gelişimin büyük önem taşıdığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Teknokent Yönetim Kurulu ve firma temsilcilerimizle kahvaltı sohbetinde bir araya gelerek, Malatya'nın ileri teknoloji alanlarındaki çalışmalarını, gelecek vizyonunu, problem ve teknolojik çözüm önerilerini istişare ettik. Oldukça verimli geçen bu toplantı için Teknokent Genel Müdürümüze ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile firma temsilcilerine öncelikle teşekkür ederim. Teknokentler şehirlerin doğru şekilde yönetilmesi, doğru fikirlerin üretilmesi, doğru ticaret ve üretim fikirlerinin uygulanması, kuruluş aşamasına gelmesi, işin veya ürünün piyasaya sürülmesine hazır hale getirilmesi anlamında önemli bir yere sahiptir. Teknokent yönetimi ve buradaki firma yöneticilerine kapımız sonuna kadar açıktır, ortak çalışmalarla farklı projeler üretebiliriz. Kentimizin ve ilçemizin ekonomik, ticaret, tarımsal, sosyal, sanatsal ve kültürel yönden daha iyi noktaya gelmesi için iş birliğine her zaman açığız. Teknokent Yönetimi ve firmalarımızla ortaklaşa projeler üretmek için elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.



Yeşilyurt Belediyesi olarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri sürekli takip ettiklerini anımsatan Başkan Çınar, şöyle devam etti:



"Bilimsel ve teknoloji alanında hızla gelişen günümüz dünyasında yerel yönetimlerin AR-GE faaliyetleri, yenilikçi politikalar, izleme-değerlendirme ve proje yönetimi gibi alanlarda etkin olma gibi görevleri vardır. İdeal kent modellerinin değer ve önem kazandığı günümüz dünyasında bizlerde bu süreci en doğru şekilde takip ederek ilçemizin ve kentimizin ideal kent modeline uygun yapıya kavuşması için sürekli araştırıyoruz ve dikkat çekici yatırımlara ağırlık veriyoruz. 320 bine ulaşan nüfusuyla 30 kentten daha kalabalık bir nüfusa sahip, son yıllardaki gelişimiyle çok fazla tercih edilen Yeşilyurt'umuzun güçlü potansiyelini ortaya çıkartan tüm projelerimizi hayata geçirirken araştırma ve geliştirme mantığını sürekli ön plana çıkarıyoruz. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerinden sonra AR-GE Müdürlüğümüzü kurduk. Klasik ve sıradan projelerden öte, ilçemizin ve kentimizin ekonomik ve turizm potansiyeline katkı sunacak, tarihsel kimliğimizi gün yüzüne çıkartacak, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımızın ihtiyacını karşılayacak, bunun yanında gelecek nesillere hitap edecek farklı ve dikkat çekici yatırımlara öncelik tanıyoruz."



Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı Yrd.Doç. Dr. Fatih Kocamaz ise "Teknokent'in faaliyetlerinin daha yakından tanınması adına başlattığımız programımıza katılarak öneri ve düşüncelerini bizimle paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Çınar'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Çınar'a Teknokent'in çalışmalarına verdiği destekten dolayı teşekkür plaketi takdim edildi. - MALATYA

Kaynak: İHA