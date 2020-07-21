Başkan Çınar'dan yol hassasiyeti
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Başkan Çınar'dan yol hassasiyeti

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuzun ulaşım kalitesini ve seviyesini üst seviyeye çıkartmak adına 15 ayda 53 bin 523 ton sıcak asfalt ile 125 kilometre sathi kaplama serip, toplamda 57 kilometre imar ve kadastral yol açtık" dedi.

Başkan Çınar'dan yol hassasiyeti
21.07.2020 15:33 | Son Güncelleme: 21.07.2020 15:36

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Yeşilyurt'umuzun ulaşım kalitesini ve seviyesini üst seviyeye çıkartmak adına 15 ayda 53 bin 523 ton sıcak asfalt ile 125 kilometre sathi kaplama serip, toplamda 57 kilometre imar ve kadastral yol açtık" dedi.

319 bin 618'lik nüfusuyla Malatya'nın en büyük ilçesi olan Yeşilyurt'ta alternatif yol güzergahlarını açılarak, ilçedeki araç yaya trafiğinde konfor seviyesini artırmak amacıyla rekor seviyesinde yatırımlar yapılıyor. İlçedeki yatırımlarla ilgili bilgi veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Bir ilçenin çağdaş ve modern bir görüntüye ulaşması için öncelikle yolların düzgün, akıcı ve bağlantı yollarının birbirini tamamlayıcı şekilde olması gerekmektedir. Yol açma, genişletme, sıcak asfalt, sathi kaplama, cep otoparklar, kaldırım yenileme, ışıklandırma ve çevre düzenleme hizmetlerinde bölgemizde örnek alınan bir yerel yönetim olma hüviyetine ulaştık, bu bizim için gurur verici bir olaydır. İlçemizin gelişmişlik düzeyini gösteren en somut gösterge; ulaşım ağındaki konfor düzeyi ve yol ağının güçlü olmasıdır. İhtiyaç duyulan alanlarda açtığımız yollar, ulaşım sıkıntısı çeken vatandaşlara kolaylık sağladığı gibi trafik akışının da hızlanmasına neden oluyor. Yaşanan nüfus artışına paralel olarak ihtiyaç duyulan yatırımları alt yapıya yönelik hizmet sunan diğer kamu ve kurumlarla ortaklaşa yaptığımız çalışmalarla hayata geçiriyoruz. Yeşilyurt'umuzda merkez-kırsal ayrımı yapmadan tüm yaşam alanlarımızın alt ve üst yapılarının kalitesini artırmaktayız. Ulaşım sorununu çözmekle birlikte, gelişimin yeni alanlara doğru kaymasına da katkı sağlıyoruz. Fen İşleri Müdürlüğümüzün kontrolünde gerçekleşen çalışmalar sonucunda 31 Mart 2019 tarihinden bugüne kadar 31 kilometre imar yolu ile 26 kilometre kadastro yolu açarken, 53 bin 523 ton sıcak asfalt, 125 kilometre sathi kaplama, 447 bin 776 ton konkasör malzeme serimi, 75 bin 120 ton doğal malzeme serimi ve stabilize yol yapımı, 838 metreküp perde duvar, 12 bin 22 metre taş duvar, 1.369 metrekare doğal taş ile kaldırım ve yol, 65 bin 673 metrekare basit kilit taşı döşemesi yaparak belirlediğimiz hedeflerin üzerine çıktık. Ulaşım ağının konfor düzeyi ve akıcılığını artırmak adına toplamda 57 kilometre imar ve kadastro yol açtık. Büyük bir gayret ve samimiyetle hayata geçen yatırımlar neticesinde ilçemizdeki büyük değişim çok net gözükmektedir. Bir yandan ilçemizi inşa ederken diğer taraftan gönülleri ihya ediyoruz, gittiğimiz her yerde güler yüz ve dualarla karşılanıp, güzel sözlerle uğurlanıyoruz. Hemşerilerimizin hizmetlerden memnun kaldığını görmek çalışma azmimizi artırmaktadır. Yeşilyurt'umuza yakışan hizmetleri yerine getirmek adına pratik ve çözüm odaklı iş planımızı geniş yelpazede uygulamaya devam edeceğiz" dedi.

"Yeşilyurt, çok büyük değişim içerisinde"

Yeşilyurt'un 2014 ile 2020 yılları arasında hayata geçen yatırımlarla farklı bir hüviyete büründüğünü hatırlatan Başkan Çınar, "Yeşilyurt Belediyesinde 2014 ile 2020 yılları arasında özellikle ulaşım ağının daha nitelikli, akıcı ve konforlu olabilmesi adına çok ciddi yatırımların altına imza attık. Ulaşım kalitesini, konforunu ve akıcılığını üst seviyeye çıkartan kentlerin ekonomik, sosyal ve kültürel hayatı da o denli daha ileri bir düzeye ulaştığını görmekteyiz. 'Asfaltsız yol kalmayacak' şeklinde belirlediğimiz hedeflere uygun olarak yaz- kış demeden bir yandan imar yollarını açarken diğer taraftan aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yollarımızı ve kaldırımlarımızı yeniden düzenleyerek gündelik hayatın daha kaliteli olmasını sağladık. 6 yıllık süre içerisinde 128 kilometre imar ile 55 kilometre kadastro yolu açarken, 437 bin 479 ton sıcak asfalt, 602 kilometre sathi kaplama, 1 milyon 127 bin 431 ton konkasör malzeme serimi, 295 bin 297 ton doğal malzeme serimi ve stabilize yol yapımı, 14 bin 432 metreküp perde duvar, 78 bin 353 metre taş duvar, 77 bin 787 metrekare doğal taş ile kaldırım ve yol, 1 milyon 23 bin 25 metrekare basit kilit taşı döşemesi yaparak Yeşilyurt'umuzdaki yaşam kalitesini ciddi seviyede artırdık. İlçemizin tüm bölgelerine ulaşımı kolaylaştırmak adına bugüne kadar toplamda 183 kilometre yol açtık. Belediye olarak halkımızın rahatça kullanacağı yolları açmaya ve bozulan yolların bakım ve onarımını yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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