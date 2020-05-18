Başkan Çınar'dan yeşil alan vurgusu
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Başkan Çınar'dan yeşil alan vurgusu

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, Çilesiz Mahallesi Mıhlıdut sokağından geçen Horata Çayının etrafında sürdürdüğü peyzaj düzenleme ve yeşillendirme hizmetlerinde sona yaklaştı.

Başkan Çınar'dan yeşil alan vurgusu
18.05.2020 16:07 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:07

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, Çilesiz Mahallesi Mıhlıdut sokağından geçen Horata Çayının etrafında sürdürdüğü peyzaj düzenleme ve yeşillendirme hizmetlerinde sona yaklaştı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt'a kazandırdıkları sosyal yaşam alanlarının görselliği, mimari yapısı ve ağaçlandırma hizmetleriyle ilgili yaptığı açıklamada, yeşil alanları ve doğal hayatıyla Malatya'nın akciğeri Yeşilyurt'a yakışan sosyal yaşam alanların sayısını hızla artırdıklarını söyledi.

Yeşilyurt'un geleceğine kalıcı eserler bırakmak için çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Çınar, yeşil vurgusu yaptı. Çınar, "Daha yeşil, daha çağdaş ve yaşanabilir bir ilçe hüviyetine ulaşmak için başlattığımız hizmet atağımıza dört koldan devam ediyoruz. Modern ve güçlü tasarımlarıyla kent mimarisine artı değerler katan, 7'den 70'e tüm vatandaşlarımıza hitap eden hizmet alanlarıyla ilçemizin sosyal yaşamına farklı güzellikler kazandıran park alanlarımızın sayısını hızla artırmaktayız. Hizmete giren ve yapımı devam eden parklarımız ilçemizin genel görüntüsüne pozitif katkı sağladığı gibi kurulduğu mahallelerin yaşam kültürüne ve hayatına farklılık kazandırmaktadır. Bütün gayretimiz; bölge sakinlerine, daha mutlu olacakları bir ortam hazırlamak ve daha çevreci yaklaşımlarla onlara hizmet edebilmektir. İlçemizin bütün bölgelerinde ailelerimizin gönül rahatlığıyla gelip dinlenebileceği, spor yapabileceği, çocuklarımızın keyifle vakit geçirebileceği yeni sosyal yaşam alanlarını teker teker hizmete sunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Çilesiz Mahallesinde yapımına bir yılı aşkın süredir devam ettikleri Horata Çayı'nın etrafındaki alanların düzenleme ve ağaçlandırma çalışmalarında büyük bir mesafe kat ettiklerine parmak basan Başkan Çınar, "Yeşilyurt'umuza büyük değerler katacak yeni bir sosyal yaşam alanını en kısa sürede halkımızın hizmetine sunacağız. Yeşillendirme, peyzaj yenileme ve ağaçlandırma çalışmalarını yakından takip ettiğimiz bu bölgemizdeki parkımız şimdiden Yeşilyurt'umuza hayırlı uğurlu olsun. Çalışmalar tamamlandığı zaman her yaştan vatandaşımızın buraya çok yoğun ilgi göstereceklerine eminim. Çünkü burası gerek Horata Çayımızın eşsiz güzelliği gerekse de sosyal donatılar, aydınlatma, oturma alanları, çocuk oyun grupları, yürüyüş ve bisiklet alanlarıyla dikkat çekici bir hüviyete sahip olup, herkesin uğrak noktası olacaktır. Yeşilyurt'umuzun geleceğine nezih, modern ve güzel bir eser daha bırakacağız. Her şey güzel ilçemizin ve değerli hemşerilerimizin refahı ve huzuru içindir " dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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