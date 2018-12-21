Başkan Çınar'dan Taksicilere Ziyaret

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, taksicileri ziyaret etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yakınca Mahallesi'nde bulunan bir taksi durağını ziyaret ederek, sürücülerle sohbet etti.

Taksicilerin talep ve görüşlerini dinleyen Çınar, sürücülerin zor koşullar altında çalıştıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Bugüne kadar taksici esnafından bizlere gelen her türlü hizmet başvurusunu imkanlarımız çerçevesinde yerine getirmeye gayret ettik. Fedakarlık göstererek evlerine ekmek götürme derdinde olan taksi esnafımız, hem kentimizin, hem de ilçemizin gelişmesinde büyük rol oynuyor. Onların görüşleri, önerileri ve talepleri bizim için büyük önem taşıyor. Kendileriyle bir araya gelip Malatya ve Yeşilyurt'un daha fazla kalkınması noktasında neler yapılabilir, talepleri nedir, bunları konuştuk. Çok güzel bir sohbet oldu."

Başkan Çınar, ziyaret esnasında taksi durağına gelen bir telefonu açarak müşterinin beklediği adrese sıradaki aracı yönlendirdi.

Kaynak: AA