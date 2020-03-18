Başkan Çınar'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Kayısı Ve Kayısı Kolonyası Hediyesi
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Başkan Çınar'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Kayısı Ve Kayısı Kolonyası Hediyesi

'Koronavirüs' salgınından Türkiye'nin en alt seviyede etkilenmesi, can kaybı olmaması ve vatandaşların gerekli tedbirleri alması noktasında çok yoğun bir mesai yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya, Malatya Kayısısı ile Kayısı Kolonyası gönderdi.

18.03.2020 09:12 | Son Güncelleme: 18.03.2020 09:12
Başkan Çınar'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya Kayısı Ve Kayısı Kolonyası Hediyesi

"Virüs'e Karşı Kayısı ve Kayısı Ürünleri Tüketelim"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, küresel bir tehdit haline dönüşen

"KAYISIMIZ, SAYIN BAKANIMIZIN ÇALIŞMA TEMPOSUNA KATKI SUNACAKTIR"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya 'Koronavirüs' salgınına karşı verdiği eşsiz mücadeleden dolayı teşekkürlerini gönderen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Ülkemizin, Çin'den tüm dünyaya yayılan ve küresel bir tehdide dönüşüp binlerce insanın hayatını kaybetmesine yol açan 'Koronavirüs' salgınından asgari düzeyde etkilenmesi adına takdir edilecek bir mücadele ortaya koyan Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya öncelikle şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi gönderiyorum. Koronavirüs salgınına karşı halkımızı bilinçlendirmek ve can kaybı olmaması adına yoğun bir mesai yapan, yorgun olmasına rağmen büyük bir hizmet aşkıyla üstlendiği zor görevi layıkıyla yerine getirip, milletimizin takdirini toplayan Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca'ya kayısı ve kayısı kolonyasıyla birlikte farklı kayısı çeşitlerinin olduğu bir paket gönderdik. Gece-gündüz demeden çalışan, emek sarf eden, mücadele eden Sayın Bakanımız inşallah kayısımızdan alacağı güç ve kuvvetle birlikte çalışma temposunu muhafaza edip, mücadelesini daha moralli ve kararlı bir şekilde sürdürecektir. Bizlerde kendisine desteğimizi ifade etmek adına kayısı hediyelerimizi gönderiyoruz. Bizler her zaman yanındayız, Cenab-ı Allah yardımcısı olsun." diye konuştu.

"KAYISI YİYELİM, VİRÜSE KARŞI VÜCUT DİRENCİMİZİ ARTIRALIM"

'Koronavirüs' salgınından etkilenmemek adına herkesin daha duyarlı ve dikkatli olmasını isteyen Başkan Çınar, " Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, alınan kararlar ve uygulamalar neticesinde küresel bir tehdit haline dönüşen Koronavirüs salgınını bertaraf etmek adına çok kritik bir dönemden geçiyoruz. Devletimiz ve Hükümetimizin aldığı erken tedbirler, vatandaşlarımızın dikkati, çabası ve gayretiyle inşallah bu zorlu dönemi hep birlikte atlatacağız. Dünya'nın ve ülkemizin çok zorlu bir süreçten geçtiği bu dönemde virüs belasına karşı tüm halkımızın öncelikle panik yapmamasını istiyoruz. Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan 14 maddeyi kesinlikle uygulamalıyız. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta virüse karşı alınması gereken tüm önlemleri alıyoruz. Ev ve kişisel bakımlarımıza dikkat edilmesi, hijyen kurallarına uyulması, kalabalık ortamlarda uzun süre kalınmaması, düzenli bir uyku ve sağlıklı ürünler tüketilmesi, virüs salgından çok fazla etkilenmememize vesile olacaktır. Malatya'mızın dünyaca ünlü altın sarısı kayısısı ise koronavirüs tehdidine karşı içerdiği mineraller bakımından tüketilmesi gereken besin maddelerinin başında gelmektedir. Bilim adamlarının yaptığı teknik analizlerde vitamin bakımından çok zengin minerallere sahip Kayısı ve Kayısı Ürünleri Koronavirüs salgınından en az seviyede etkilenmek adına mutlaka tüketilmelidir. Hepimiz günde en az 5 veya 6 tane kayısı ve kayısı ürünü tüketmeliyiz. İnşallah içerdiği A Vitamini ve Antioksidan kaynağı bakımından vücut direncini artıran kayısımız başta olmak üzere tüketeceğimiz sağlıklı ve temiz ürünler sayesinde bu zorlu dönemi el birliğiyle atlatacağız. Kısacası; kayısı yiyelim, virüse karşı vücut direncimizi artıralım." diye konuştu.

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Kaynak: Bültenler

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