Başkan Çınar'dan kamu kaynaklarını verimli kullanıyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Başkan Çınar'dan kamu kaynaklarını verimli kullanıyor - Haberler
Yeşilyurt, Çınar, Araç, Güncel

Başkan Çınar'dan kamu kaynaklarını verimli kullanıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasıyla amacıyla yapılan uygulamalar neticesinde 3 milyon 970 bin TL gelir elde etti.

21.04.2020 17:33 | Son Güncelleme: 21.04.2020 17:33
Başkan Çınar'dan kamu kaynaklarını verimli kullanıyor

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediyesi, kamu kaynaklarının verimli kullanılmasıyla amacıyla yapılan uygulamalar neticesinde 3 milyon 970 bin TL gelir elde etti.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kaynakların değerlendirilmesiyle ilgili yaptığı açıklamada, kamu kaynaklarını maksimum seviyede dengeli ve seviyeli kullanmaya özen gösterdiklerini ifade ederek, araç parkında farklı hizmet alanlarında kullanılan kiralık ve resmi araçların sayısında bir takım değişiklikler yaptıklarını söyledi. Yeşilyurt Belediyesine aktarılan bütçeyi dengeli kullanmak adına her türlü önlemi aldıklarını belirten Başkan Mehmet Çınar, havuz sistemi sayesinde kiralık araç sayısını azaltıp, resmi araç sayısını artırdıklarını dile getirdi. Yeşilyurt Belediyesinde üretim ve verim ekonomisi anlayışının üst seviyede olduğunu söyleyen Başkan Çınar, " Ülke ekonomisinin sağlıklı ve dengeli bir aşamada ilerlemesinde yerel yönetimler olarak bizlere büyük görevler düşmektedir. Devletimizin bize aktardığı kaynakları en iyi şekilde değerlendirip, halkımıza ulaştırılan hizmetlerde her hangi bir aksama olmadan ilerlemesinde Yeşilyurt Belediyesi olarak çok titiz davranıyoruz. Bir yandan her geçen gün büyüyüp gelişen Yeşilyurt'umuzda halkımızın ihtiyaçlarına cevap verecek hizmetlerimizi hayata geçirirken diğer taraftan kamu kaynaklarını doğru ve dengeli kullanmaya özen göstermekteyiz. Bu kapsamda tasarruf tedbirleri kapsamında bugüne kadar çok ciddi adımlar attık. Başkan Yardımcılarımız ve Birim Müdürlerimizin araçlarını toplatıp, harcamalarımızda ciddi seviyede tasarrufa gittik. Oluşturduğumuz havuz sistemi sayesinde hizmet alımı veya farklı şirketlerle yaptığımız sözleşmeler gereği kiraladığımız araç sayısını azaltıp, resmi plakalı araç sayımızı artırdık. 2019 yılı Nisan ayında kiralık araç sayımız 137 iken bugün itibariyle bu sayıyı 47'e düşürdük. Resmi plakalı aracımız geçen yıl Nisan ayında 121 iken bugün itibariyle bu sayıyı 150'e çıkardık. Araç parkımızda resmi ve kiralık araç sayımız 2020 yılı Nisan ayı itibariyle 197'dir. 1 yıl içerisinde sözleşmeleri biten kiralık araçlardan 57'sinin sözleşmesini yenilemedik. Ayrıca ömrünü tamamlamış, yeterli seviyede hizmet veremeyen 15 adet resmi plakalı aracımızı 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre yaptığımız açık artırma usulüyle satışını gerçekleştirdik. Yaptığımız bu uygulamalar neticesinde 3 milyon 970 bin TL, belediyemize ek gelir kazandırmış olduk. Ayrıca sözleşmeleri yenilenmeyen ve satışı gerçekleştirilen araçların yakıt giderlerini de ön plana koyarsak elde ettiğimiz gelir daha da fazlalaşmaktadır. Kamu kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi Haberler
Vaka sayısında tepe noktasına ne zaman geliriz? Bilim Kurulu üyesi cevap verdi
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu Haberler
Türkiye'nin İngiltere'ye göndereceği korona ekipmanlarıyla ilgili gecikmenin nedeni belli oldu
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti Haberler
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Türkiye'den Fransız Bakan'ın skandal açıklamasına sert tepki Haberler
Türkiye'den Fransız Bakan'ın skandal açıklamasına sert tepki
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Salep soğanı toplayan şahsa, biyolojik çeşitliliği tahrip ettiği gerekçesiyle 73.747 lira para cezası kesildi
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Ebru Şallı, oğlu Pars'ın mezarını ziyaret ederek çiçek ve bileklik bıraktı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Dut ağaçlarına konan yarasalar ilçede büyük panik yarattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Son Dakika: Türkiye'de 21 Nisan itibariyle koronavirüsten ölenlerin sayısı 119 artarak 2259'a yükseldi
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Michael Jordan, The Last Dance belgeselinden kazanacağı parayı hayır kurumuna bağışlayacak
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar 'perili evlere' kilitleniyor
Endonezya'da koronavirüs karantinasından kaçanlar "perili evlere" kilitleniyor
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Koronavirüs salgını nedeniyle ABD'de başkanlık seçimi ertelenebilir
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un durumunun kritik olduğu iddiaları yalanlandı
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Tarlada çalışan 76 yaşındaki adam, traktörün altında kalarak hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
Kahramanmaraş'ta bir kişi, çoban köpeği yüzünden tartıştığı dayısını ve kuzenini öldürdü
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
ABD'den Türkiye hakkında S-400 sözleri: Endişeliyiz ve Erdoğan'ın bizi anladığından eminiz
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Alkollü araç kullandığı için ehliyetine el konulan kadından polise tepki: Ne demek araç kullanamayacağım
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
Koronavirüsle savaşın ön cephesinde neler yaşanıyor? Cerrahpaşa ilk kez bu kadar net görüntülendi
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
Danimarka'da cinsel ilişki, sosyal mesafe kuralının dışında tutuldu
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
İtalya Serie A'da 7 kulüp, sezonun geri kalanının oynanmasını reddetti
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Shane Larkin, Anadolu Efes ile 7.7 milyon dolar karşılığında 2 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Ramazan ve koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 84,5 oruç tutacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Hulusi Akar Süleyman Soylu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kibariye Cem Yılmaz Hande Yener Acun Ilıcalı
Spor Rüştü Reçber Loris Karius Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi Anderson Talisca
Daha Fazla Kız Mart Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Başkan Çınar'dan kamu kaynaklarını verimli kullanıyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 23:22:22. #1.14#
title