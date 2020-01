Başkan Çınar'dan başarı tüyoları

21.01.2020 14:59 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:05

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, başarısının sırrını anlatarak, "Başarı grafiğinin temelinde halkımızla kurduğumuz sağlam diyalog ve iletişim vardır" dedi.



Malatya Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın 31 Mart Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatlerinden olup, vatandaşların talep ve istekleri ile belediyeden beklentileri öğrenmek adına ilk olarak Şahnahan Mahallesinde başlayan 'Mahalle Meclisleri' toplantısı Dilek Mahallesinde de gerçekleştirildi. Dilek Mahallesinde de gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, vatandaşların görüşlerini önemsediklerini ve birlikte yönetim anlayışını en güzel şekilde yapma gayreti içerisinde olduklarını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, " Son yıllarda her alanda gelişen ve değişen Yeşilyurt'umuzun alt ve üst yapıdan fiziksel değişime, eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan tarıma, spordan kültürel hizmetlere kadar geniş yelpazedeki hizmet alanlarında yakaladığı başarı grafiğinin temelinde halkımızla kurduğumuz sağlam diyalog ve iletişim vardır. 31 Mart Mahalle İdareler Seçimleri sırasında halkımızla aramızdaki gönül birlikteliğimizi daha da sağlamlaştırmak adına sözünü verdiğimiz 'Mahalle Meclisleri' projemizi Şahnahan mahallemizden sonra Dilek mahallemizde de hayata geçirmenin sevincini yaşıyoruz. Hizmet siyasetimizi yüz yüze ve doğrudan gönüllere dokunarak yapıyoruz. Bu şekilde hemşehrilerimizi yerel yönetimimiz içerisinde söz sahibi yapmış oluyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışını önemsiyoruz ve bu toplantılar vesilesiyle bir yandan hizmetlerimiz hakkında bilgilendirmelerde bulunurken diğer taraftan muhtarlarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın sorun, talep ve önerilerini dinleyerek ilçemizdeki ortak akıl anlayışını güçlendiriyoruz. 'Yeşilyurt İçin Birlikte Karar Verelim' sloganıyla hayata geçirdiğimiz bu projemizle oluşan Meclis Meclisleri aracılığıyla ilçemizin tüm bölgelerinde ki gelişimi ve değişimi daha da hızlandıracağız. Yeşilyurt'u bir bütün olarak görüp, bölgemizi topyekün geliştirmek, ilerletmek ve kalkındırmak adına gece gündüz demeden çalışıyoruz. Geniş tarım arazilerine sahip, güler yüzlü ve misafirperver insanlarımızın huzur içinde yaşadığı Dilek Mahallemizin bütün alanlarda sorunlarından arınmış bir görüntüye ulaşması için gayret ediyoruz. Bu bölgemizin değişimi için yaptığımız hizmetlerin sayısını yeni dönemde artıracağız. Mesut Özil Halı Sahamızı faaliyet sunduk. Yol bakım, kaldırım yenileme, çevre düzenleme ve temizlik hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmekteyiz. Buranın çehresini değiştireceğine inandığımız yeni dönem yatırımlarımızdan olan 'Karakaya Göl Park' projemiz için çalışıyoruz. Hem bu projemiz hem de diğer yatırımlarla bölgemizin güzelliklerine yeni güzellikler katmayı planlıyoruz" dedi.



En büyük desteği de hemşehrilerinden aldığını da belirten Başkan Çınar, "Sanayiden tarıma, eğitimden kültüre, tarihi ve doğal güzelliklerine kadar çok güçlü bir potansiyele sahip Yeşilyurt'umuzun bu zenginliklerine değer katacak, insanlarımızın refah ve huzur seviyesini artıracak hizmetlerimizi hayata geçirirken en büyük gücü ve desteği her zaman olduğu gibi hemşehrilerimizden alacağız. Hemşehrilerimizin talep ve önerileri her zaman olduğu gibi yolumuzu aydınlatacak ve kalıcı yatırımlarımızın sayısını artmasına vesile olacaktır. Bizim için önemli olan bir hedef koymak, bu hedefe ulaşmak içinde her zaman olduğu gibi halkımızın talep ve önerilerinden aldığımız güçle o hedefe ulaşmaktır. Bu projemizle de halkımızın taleplerini yerinde öğreneceğiz, bilgilendirme yapacağız ve varsa bir sorun kalıcı çözümlerle giderme yoluna gideceğiz. Halkımızdan gelen talepleri bir araya getireceğiz, değerlendireceğiz, konuşacağız ve ilçemizi daha fazla geliştirmek adına güç birliği yapacağız. Mahalle Meclislerimizin mahallelerimizin gelişimi ve sorunların çözümü noktasında verimli olacağına inanıyorum" diye konuştu.



'Mahalle Meclisleri' projesinin diğer mahallelerde uygulamak adına görüşmelerin devam ettiğini aktaran Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'ın konuşmasından sonra tek tek söz alan mahalle sakinleri, mahallelerinde yapılmasını istedikleri çalışmalar hakkında da talepte bulundular. - MALATYA

Kaynak: İHA