Başkan Çınar'dan Anneler Günü kutlaması
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Başkan Çınar'dan Anneler Günü kutlaması

Başkan Çınar'dan Anneler Günü kutlaması
08.05.2020 12:51 | Son Güncelleme: 08.05.2020 12:51

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kutlama mesajında, "Annelerimize olan manevi gönül borcumuzu kendilerine ne kadar hizmet etsek ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, kutlama mesajında, "Annelerimize olan manevi gönül borcumuzu kendilerine ne kadar hizmet etsek ödeyemeyiz" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Anneler Günü' nedeniyle yayımladığı kutlama mesajında, "Toplum hayatının temel yapı taşı olan anneler, ailenin çekirdeği ve vazgeçilmezidir. Sevgili Peygamberimiz, 'Cennet, annelerin ayakların altındadır' diyerek, anneliğin ne kadar kutsal ne kadar mübarek olduğunu ifade etmiştir. Karşılıksız tek sevgi, anne sevgisidir. Bu sevgiye layık evlat olabilmek için, annelerimizin kıymetini en iyi şekilde bilmeliyiz. Sevgiyi temelde ele alan annelerimiz, bizler için dünyanın en kıymetli varlıklarıdır. Bir milletin temel direği aile ve onun temeli de şüphesiz annelerimizdir. Sağlıklı bir toplum ve sağlıklı bireylerin yetişmesinde aile ortamının gerekliliği tartışılmaz bir gerçektir. Annelerimize olan manevi gönül borcumuzu kendilerine ne kadar hizmet etsek ödeyemeyiz. Bu vesileyle; merhamet, şefkat ve sabırla dünyanın en yüce görevini yerine getiren bütün annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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