Başkan Çınar'dan 15 Temmuz mesajı
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Başkan Çınar'dan 15 Temmuz mesajı

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Özgürlük, hürriyet ve bağımsızlık ruhumuz 15 Temmuz gecesi bir kez daha destanlaşmıştır" dedi.

Başkan Çınar'dan 15 Temmuz mesajı
14.07.2020 14:13 | Son Güncelleme: 14.07.2020 14:16

Malatya'nın Yeşilyurt İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Özgürlük, hürriyet ve bağımsızlık ruhumuz 15 Temmuz gecesi bir kez daha destanlaşmıştır" dedi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımlayan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "15 Temmuz 2016 gecesi Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) tarafından Türkiye'ye, milli iradeye, demokrasiye, ülkemizin birliği ve bütünlüğüne karşı gerçekleştirilen hain darbe girişimini bir kez daha lanetliyorum ve kınıyorum. Aziz milletimiz, Başkomutanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla 'tek bayrak, tek devlet, tek millet, tek vatan' düsturunda birleşerek, verdiği şanlı mücadeleyle iç ve dış hainlerin kirli oyununu bozarak, tüm dünyaya özgürlük ve hürriyetin vazgeçmeyeceğini haykırmıştır" ifadelerine yer verdi. 15 Temmuz'un "Aziz milletin topyekün ayağa kalkarak Türkiye geçilmez" dediği tarihin adı olduğuna vurgu yapan Başkan Çınar, "Bütün dünyaya demokrasi ve tam bağımsızlık dersi verilmiştir. Hain darbe kalkışması sırasında şehit olan kardeşlerimiz kalplerimizde sonsuza kadar yaşayacaktır. Onlar bu vatan uğruna şehit ve gazi oldular. Türk Milleti olarak tek yürek olduğumuzda, yenilmeyeceğimizi bir kez daha kanıtladılar. Bize cesaretlerini, ruhlarını, bu güzel vatanı ve sevdiklerini emanet bıraktılar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve kurumlarını canı pahasına koruyan yüce milletimiz, her türlü övgü ve takdiri ziyadesiyle hak ediyor. Bu uğurda canlarını veren şehitlerimize milletçe minnettarız ve o kahramanlarımızı asla unutmadık ve unutmayacağız.

Milletin iradesini ve bağımsızlığını hedef alan hain darbe girişimi, milletimizin asil duruşu sayesinde hedefine ulaşamadı ve asla da ulaşamayacaktır. Yüce Allah'tan böyle hain bir girişimin bir daha tekrarlanmamasını ümit ediyorum. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzün değerini en iyi şekilde idrak etmeye çalışarak, gelecek neslimize de bu kahramanlık hikayesini anlatarak ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti'nde sevgi, barış ve huzur içinde yaşamaya devam edeceğiz. Vermiş oldukları destansı mücadele sonrası hayatını kaybeden şehitlerimize Allah'tan rahmet yakınlarına ve Türk milletine sabır, gazilerimize sağlıklı bir ömür diliyorum" ifadelerini kullandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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