Başkan Çınar çocuklarla birlikte çizgi film izledi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyesi ile Çocuk Trafik Eğitim Parkında ki eğitim programlarında misafir edilen çocuklarla birlikte Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunda çizgi film izledi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ağırlıkla Yeşilyurt Belediye Meclis Toplantılarına ev sahipliği yapan Gedik Kültür Merkezi Toplantı Salonunu çocuklara ve gençlere yönelik düzenleyecekleri kültürel ve sanatsal etkinliklerle daha aktif hale getireceklerini söyledi. Yeşilyurt Belediyesinin eğitim merkezlerindeki kurslara katılan çocukları belirlenen program dahilinde Gedik Kültür Merkezinde misafir ederek çizgi film başta olmak farklı etkinliklerle buluşturacaklarını ifade eden Başkan Çınar, "Yeşilyurt Belediyesi olarak farklı projeler ve faaliyetlerle halkımızın hizmetinde olmaya, ilkleri başarmaya devam ediyoruz. Daha önce Cezaevi olarak kullanılan, yaptığımız girişimlerin ardından baştan aşağıya restore ederek Gedik Kültür Merkezine dönüştürdüğümüz hizmet binamızda bulunan ve ağırlıkla meclis toplantılarımıza ev sahipliği yapan toplantı salonumuzu daha aktif kullanmak amacıyla bir takım projeler geliştirdik. İlçemizin farklı bölgelerinde hizmet veren eğitim merkezlerimizde açtığımız kurslardan yararlanan çocuklarımıza yönelik burada kültürel ve sosyal aktiviteler düzenleyeceğiz. Bugün ilk olarak Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemiz ile Çocuk Trafik Eğitim Parkımızdaki eğitim programlarına katılan Gedik ile Yakınca mahallelerimizde ikamet eden çocuklarımızla birlikte çizgi film izledik, onların heyecanı ve mutluluklarına ortak olduk, hep birlikte keyifli anlar yaşadık. Onların mutluluğu ve gözlerindeki pırıltı her şeyden kıymetlidir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz ve çocuklarımıza yönelik sanatsal ve kültürel faaliyetlerimizi artırarak devam ettireceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA