Başkan Çınar, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 5 aylık maaşını bağışladı
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Mehmet Çınar, Yeşilyurt, Malatya, Çınar, Güncel

Başkan Çınar, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 5 aylık maaşını bağışladı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

31.03.2020 09:41 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:41
Başkan Çınar, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 5 aylık maaşını bağışladı

Malatya'nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 5 aylık maaşını bağışlayarak destek verdi.

Millet olarak birlik, beraberlik, dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket ettikleri zaman her türlü zorluğun üstesinden geldiklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Dünya'da olduğu gibi ülkemizde de etkisini artıran korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında her türlü tedbirin alındığı bu zorlu dönemde Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir nebzede olsa destek olmak adına 5 aylık maaşımı bağışlama kararı aldım. Kadim medeniyetimizin temelinde yer alan birlikte hareket etme, dayanışma ve kenetlenme ruhuna en fazla ihtiyaç duyduğumuz bu kritik dönemde herkesin taşın altına elini koyması gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısıyla, korona virüs salgını nedeniyle Türkiye'nin dört bir tarafında ve Malatya'da ekonomik anlamda zor günler yaşayan vatandaşlara destek olmak adına başlatılan Milli Dayanışma Kampanyasını sonuna kadar desteklediğini bildiren Başkan Çınar, " Millet olarak birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla hareket ettiğimiz zaman nice zorlukları hep birlikte aştık, bugünde dünya genelinde global bir tehdit haline dönüşen ve çok sayıda insanın hayatını kaybetmesine yol açan korona virüs salgını karşısında yine dayanışma ve kenetlenme ruhuyla hareket etmemiz gerekmektedir. Böylesine kritik dönemde birlik, beraberlik ve dayanışma ruhumuzu bir kez daha tüm dünyaya gösterme günüdür. Hayırsever vatandaşlarımızı, kamu, kurum ve meslek örgütlerimizin değerli temsilcilerini kampanyaya destek vermeye davet ediyorum. Bu vesileyle bir kez daha tüm vatandaşlarımızdan evlerinde kalmalarını, hijyen ve izolasyon kurallarına uymalarını, ev ve kişisel bakımlarına özen göstermelerini rica ediyorum. Devletimizin açıkladığı kuralları harfiyen yerine getirirsek güzel günlere daha kısa sürede hep birlikte kavuşabiliriz" dedi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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