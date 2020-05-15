Başkan Çınar, asfalt çalışmasını inceledi
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Başkan Çınar, asfalt çalışmasını inceledi

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Barguzu ile Çiftlik Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan Petrol Sokağında yıpranan ve bozulan 275 metre yolun sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Başkan Çınar, asfalt çalışmasını inceledi
15.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 15.05.2020 13:50

Malatya merkez ilçe Yeşilyurt Barguzu ile Çiftlik Caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan Petrol Sokağında yıpranan ve bozulan 275 metre yolun sıcak asfalt dökümü gerçekleştirildi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Kadircan Esen, Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü yetkilileri ve Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay ile birlikte sıcak asfalt serimi tamamlanan Petrol Caddesindeki yol iyileştirme hizmetlerini yerinde inceledi.

Yeşilyurt Belediyesinin hizmetlerinden memnun olduklarını ifade eden Bostanbaşı Mahalle Muhtarı Faik Özbay, Barguzu ile Çiftlik caddesi arasındaki bağlantıyı sağlayan Petrol Sokağında yıpranan ve bozulan yolun sıcak asfalt dökümü ile daha modern ve nezih bir görüntüye ulaştığını söyledi. Özbay, mahallenin gelişim seviyesini yükselten yatırımlardan dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ile ekiplerine teşekkürlerini iletti.

"275 metrelik yolumuzu modern ve akıcı hale getirdik"

Yeşilyurt'taki ulaşım ağının yapılan her yatırımla daha iyi bir seviyeye ulaştığını söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise, Havaların ısınmasıyla birlikte Yeşilyurt'un her noktasındaki hizmetlerimize yoğunluk verdik. İlçemizin bütün mahalle, cadde ve sokaklarında kış dönemi nedeniyle bozulan ve yıpranan yollarımızı teker teker tespit ediyoruz, onarımlarını yapıyoruz, sıcak asfalt ya da sathi kaplama metoduyla daha güzel bir seviyeye ulaştırıyoruz. Yeşilyurt'umuzun en hareketli bölgelerinden olan Bostanbaşı Mahallemizde ki Barguzu ile Çiftlik Caddesi arasında ki bağlantıyı sağlayan Petrol sokağında ki 275 metre uzunluğundaki yolumuzun önce alt yapı çalışmalarını yaptık ardından fınısherle sıcak asfaltını dökerek daha konforlu ve akıcı hale getirdik. Ekiplerimiz Ramazan ayı olmasına rağmen büyük bir özveriyle yolumuzu daha modern ve akıcı hale getirmek adına çok büyük emek sarf ettiler, kendilerine teşekkür ediyorum. Araç ve yaya trafiğinin oldukça hareketli olduğu bu yolumuzun standardını yükselterek halkımızın daha konforlu, daha rahat bir şekilde evine ya da işine gitmesine imkan tanıyoruz. İlçemizin ulaşım ağı yapılan her yatırımla daha konforlu, daha güzel bir seviyeye ulaşmaktadır. Çalışmalarımıza destek veren Mahalle Muhtarımıza ve dualarını bizlerden esirgemeyen mahalle sakinlerimize teşekkür ediyorum, hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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