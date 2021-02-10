Başkan Çimen, "Recep, Tayyip ve Erdoğan" adlı üçüzleri doğum günlerinde ziyaret etti

Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, Kürtün ilçesinde 10 Şubat 2020'de meydana gelen "Recep, Tayyip ve Erdoğan" adlı üçüzleri ziyaret etti.

Belediye Meclis Üyesi Mümin Çakıcı ve AK Parti Kültün İlçe Başkanı Yücel Yusufoğlu ile Tarık ve Gülüşan Şen çiftinin evine giden Çimen, Recep, Tayyip ve Erdoğan adı verilen üçüzlerin doğum gününü kutlayarak çeşitli hediyeler verdi.

Çimen, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın adının üçüzlere verilmesinden mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Cumhurbaşkanımıza şehrimizin çok ayrı bir sevgisi var. Bu da onun bir göstergesidir. Allah Cumhurbaşkanımıza ve evlatlarımıza sağlıklı, uzun ömürler versin. Vatanımıza, milletimize hayırlı evlat olarak büyümeyi nasip etsin. Onlara sağlıklı bir yaşam diliyorum. Ailemiz Cumhurbaşkanımızla tanışmak istiyor. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz." dedi.

Baba Tarık Şen ise Başkan Çimen'in ziyaretinden büyük mutluluk duyduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı çok seviyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Eşimin de rızasıyla çocuklarımızın ismini Recep, Tayyip ve Erdoğan koyduk. O bir dünya lideri, Allah ondan razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizi külliyeye davet etmesini ve çocuklarımızla anı fotoğrafı çekilmesini çok istiyoruz. Belediye başkanımıza da ziyaretinden ötürü çok teşekkür ediyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Çelik