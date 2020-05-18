Başkan Çıkmaz'dan 19 Mayıs Mesajı
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Başkan Çıkmaz'dan 19 Mayıs Mesajı

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (GAİB) Başkanı Mehmet Çıkmaz, yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919'un Türk tarihi için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Vatanımızın bağımsızlığı, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı için Samsun'da yakılan...

Başkan Çıkmaz'dan 19 Mayıs Mesajı
18.05.2020 13:07 | Son Güncelleme: 18.05.2020 13:07

Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçılar Birliği (GAİB) Başkanı Mehmet Çıkmaz, yayımladığı mesajda, 19 Mayıs 1919'un Türk tarihi için önemli bir dönüm noktası olduğunu ifade ederek, "Vatanımızın bağımsızlığı, milli birlik ve beraberliğimizin teminatı için Samsun'da yakılan meşalenin 101. yılını büyük bir coşku ve gururla kutluyoruz" dedi.

GAİB Başkanı Mehmet Çıkmaz, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda milli mücadele ruhunun önemine dikkat çekerek, yaşanan ve yaşanacak bütün sorunların birlik ve beraberlik içerisinde hareket edilerek başarılabileceğini ifade etti. Başkan Çıkmaz, mesajında "Milli tarihimizin en önemli dönüm noktalarından birisi olan 19 Mayıs 1919 aynı zamanda yarınlarımızın teminatı gençliğimizin 101 yıl önce vatan için önemini anlatan milli bir mesajdır. O gün Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları işgal altındaki Anadolu'yu kurtarmak, esareti elinden alınan bir milleti yeniden bağımsızlığına kavuşturmak için yola çıktı ve sağladıkları birlik ve beraberlikte binbir zorluk içerisinde imkansızı başararak vatanımızı işgalden, milletimizi esaretten kurtardılar" ifadelerini kullandı.

Çıkmaz, mesajının son bölümünde ise, "Gençliğin bu ülkenin bağımsızlığı ve yarınları için önemine dikkat çeken Gazi Mustafa Kemal Atatürk bu anlamlı günü gençlerimize armağan ederek dünyada eşi benzeri olmayan bir bayramında ilk habercisi oldu. Elbette ülkemizin geleceği, milletimizin yarınları gençlerimizin daha iyi koşullarda geleceğe hazırlanması, günümüzün dünyasının ötesinde bilgi donanımı ve vizyonuyla yarınlara uğurlanması büyük önem taşımaktadır. Ülke olarak, millet olarak insanlık olarak şu an mücadelesini verdiğimiz pandemi karşısında 101 yıl önce yakılan meşalenin yol gösterici olduğu inancıyla ilk günkü aşk ve inançla bu zorlu mücadelenin de üstesinden geleceğimize, gençlerimize daha güzel yarınlar oluşturabilmek için gerekli altyapıyı hazırlayacağımıza inanıyorum. 101 yıl önce milletimizi esaretten kurtararak vatanını kurtaran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gençlerimizin bu anlamlı gününü kutluyorum. Covit 19 salgını önlemleri çerçevesinde bu yıl salonlarda, cadde ve sokaklarda, meydanlarda değiliz ama bu gün gençlerimizle birlikte evlerimizde, balkonlarımızda aynı coşku ve heyecanı hissederek bayram kutlamamızı gerçekleştireceğiz. Gençler evde kalalım, yarınların daha özgür yaşayalım" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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