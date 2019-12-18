Başkan Çiğdem pazarcı esnafıyla buluştu

18.12.2019 15:16 | Son Güncelleme: 18.12.2019 15:16

Hüyük İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, pazarcı esnafıyla buluştu.

Başkan Çiğdem, ilçe merkezinde kurulan pazar yerinde tezgah açan esnafları ziyaret etti.

Pazarcı esnafıyla sohbet eden Çiğdem, belediye olarak her zaman esnafın yanında olduklarını söyledi.

Başkan Çiğdem ayrıca, "Mesai başlangıcında makam odama çıkmadan önce ilçemiz merkezinde kurulan pazarcı esnafıyla fırsat buldukça bir araya gelmeye, onlarla hasbihal edip varsa istek ve sorunlarını dinlemeye özen gösteriyorum. Hem hayırlı işler dileğinde bulunuyor, işleriyle ve satışlarıyla ilgili görüş alışverişinde bulunuyoruz. Varsa bir talepleri yerine getirme konusunda nasıl hareket edebiliriz, nasıl bir yol haritası çizeriz bunu esnafımızla görüştükten sonra ilgili birim müdürlerimizle de istişare edip değerlendiriyoruz. Ona göre çalışmalarımızı şekillendiriyoruz." dedi.

Kaynak: AA