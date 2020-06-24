Başkan Çiğdem'den kamu kurumlarına ziyaretler Hüyük İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya'da bazı kamu kurumlarına yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

Hüyük İlçesi Belediye Başkanı Mehmet Çiğdem, Konya'da bazı kamu kurumlarına yönelik ziyaretler gerçekleştirdi.

Başkan Çiğdem, kendisine eşlik eden AK Parti Hüyük İlçe Başkanı Muammer Karaaslan ile birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Abdurrahman Şahin ile Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR) İl Müdürü İsa Araba'yı ziyaret etti.

Başkan Çiğdem, Karaaslan ile makamında ziyaret ettiği İl Müdürü Abdurrahman Şahin'e Hüyük ilçesinin Gençlik ve Spor konularında hazırladıkları projelere destek ve katkılarından dolayı teşekkür ederek, "Müdürümüze yakın ilgi ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyor, minnet ve şükran duygularımızı ifade etmek istiyorum. Başarılı çalışmalarının devamını diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Başkan Çiğdem ve İlçe Başkanı Karaaslan'ın daha sonraki ziyaret adresi Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü İsa Araba'nın makamı oldu.

Araba, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirirken Hüyük ilçesine yönelik yatırımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Kaynak: AA