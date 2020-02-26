Başkan Çiftçi, Ordulularla buluştu

26.02.2020 11:44 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:44

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, askere gidecek olan Okan Çakır'ın mevlidine katılarak hayırlı teskereler temennisinde bulundu.



Ordulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde düzenlenen asker mevlidinin ardından vatandaşlarla hasbihal eden başkan Çiftçi, Çayırova ile ilgili soruları yanıtladı. Göreve başladıkları günden itibaren ilçenin her bir mahallesi ile yakından ilgilendiklerini belirten ve yapılacak projeler için yoğun bir çalışma programı oluşturduklarını söyleyen Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Kent Meydanı, Devlet Hastanesi gibi projelerin yanında eğitim, ulaşım gibi konuları da değerlendirdi.



Çayırova'nın en büyük eksikliğinin hastane olduğunu belirten ve bu yönde büyük bir ilerleme kaydettiklerini açıklayan Başkan Çiftçi, hastane yerini merkezi bir konuma taşıyarak ilk adımı attıklarını söyledi. İlgili kurumlarla gerekli görüşmeleri yaptıklarını ifade eden Çiftçi, Çayırova'nın devlet hastanesine kavuşması adına çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.



Ordulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde vatandaşların kent meydanı ile alakalı sorusunu da yanıtlayan Başkan Çiftçi, seçim beyannamesinde söz verdikleri projeleri hayata geçirmek için hazırlıkların devam ettiğini, kent meydanı projesinde birinci etapta hak sahipleri ile uzlaştıklarını, proje çizimleri sonrası vatandaşların onayının ardından ilk kazmayı vuracaklarını söyledi.



Ziyaretin sonunda Ordulular Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ramazan Demir'e teşekkür eden Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'ye ziyarette başkan yardımcısı Av. Sadettin Arıkboğa, Kenan Tuzcu ve Özel Kalem Müdürü Aydın Turan eşlik etti. - KOCAELİ

Kaynak: İHA