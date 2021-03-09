Başkan Çiftçi, mimar ve mühendislere yenilikleri anlattı
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Başkan Çiftçi, mimar ve mühendislere yenilikleri anlattı

09.03.2021 13:08 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:12
Başkan Çiftçi, mimar ve mühendislere yenilikleri anlattı

Gebze bölgesinde faaliyet gösteren proje müellifi mimar ve mühendislerle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, imar ve şehircilik ile yapı kontrol müdürlüğünde yaptıkları düzenlemeleri anlattı.

Gebze bölgesinde faaliyet gösteren proje müellifi mimar ve mühendislerle bir araya gelen Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, imar ve şehircilik ile yapı kontrol müdürlüğünde yaptıkları düzenlemeleri anlattı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, bölgede faaliyet gösteren proje müellifi ve mimar ve mühendisler ile toplantıda buluştu. Başkan Yardımcısı Salih Palaz ve ilgili birim müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Başkan Çiftçi, göreve geldiğinde gerçekleştirdiği ilk toplantıda, mimar ve mühendislerin daha hızlı ve kolay hizmet alabilmesi için onlardan gelen talep ve öneri ile ilgili belediyenin yaptığı çalışmaları anlattı.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü bünyesinde yapılan düzenlemeleri aktaran Başkan Çiftçi, projelerin dijital ortamda incelendiğini, proje süreci hakkında kısa mesajla bilgililer verildiğini, vatandaşların daha hızlı ve kaliteli hizmet aldığını ve kağıt ve zaman israfının önüne geçtiklerini söyledi. Yapı Kontrol Müdürlüğü bünyesinde de değişikler yaptıklarını ifade eden Çiftçi, pandemi döneminde müdürlükte yoğunluğu azaltmak için yapı kontrol hakediş birimi için yer tahsis ettiklerini kaydetti. İnşaat kontrolü ve iskan süreci ile ilgili düzenlemeler yaptıklarını belirten Çiftçi, mimar ve mühendislerle gerçekleşen ilk toplantıda öne çıkan sorun, öneri ve şikayetlerle ilgili yapılan çalışmaları da anlattı.

Sorunları karşılıklı istişare ile çözdüklerini ve verimli geçen toplantıların belirli periyotlarda devam edeceğinin altını çizen Başkan Çiftçi, toplantıya katılan mimar ve mühendislerin yeni ve öneri ve taleplerini dinleyerek notlar aldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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