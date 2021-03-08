Başkan Çiftçi, kadın meclis üyelerini ağırladı
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Başkan Çiftçi, kadın meclis üyelerini ağırladı

08.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:45
Başkan Çiftçi, kadın meclis üyelerini ağırladı

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin ve Çayırova Kent Konseyinin kadın üyeleri ile bir araya geldi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla belediyenin ve Çayırova Kent Konseyinin kadın üyeleri ile bir araya geldi.

Çayırova Belediyesi Sosyal Tesislerinde gerçekleşen toplantıda, kadın meclis üyeleriyle bir süre sohbet eden Çiftçi, belediyenin çalışmaları hakkında da bilgiler verdi. Çiftçi, "Varlıklarıyla dünyayı güzelleştiren, emekleriyle medeniyetimizi şekillendiren, toplumun ve aile birliğimizin temel taşı olan başta şehit anneleri olmak üzere bütün kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum" dedi.

Belediye olarak kadınların eğitim, kültür ve sanatsal alanda gelişmesi ve sosyalleşmesi için çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, "Kadınlarımıza yönelik meslek sanat edindirme kursları açtık. Anne işte, çocuk kreşte projemizin çalışmaları devam ediyor. Kadın tiyatro ekibi kurduk. Hayata geçireceğimiz kültür evinde kadınlarımızın kullanabileceği ve toplantılar yapacağı bir alan oluşturacağız. Kadınlarımızın her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kadın meclis üyelerinin görüş, öneri ve taleplerini dinleyen Başkan Çiftçi, toplantı sonra hediye takdim ettiği meclis üyelerinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik etti. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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