Başkan Çiftçi İl Sağlık Müdürü Moğulkoç'u Ziyaret Etti

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, Sivas İl Sağlık Müdürlüğü'ne atanan Selçuk Moğulkoç'u ziyaret etti.



Belediye Başkanı Çiftçi, İl Genel Meclis Üyesi Bekir Tanyıldız ile birlikte Sivas İl Sağlık Müdürlüğü görevine yeni atanan Selçuk Moğulkoç'u makamında ziyaret ederek yeni görevinde başarılar diledi.



Görev yaptığı birçok bölgede sağlık alanında önemli çalışmalara imza atan Selçuk Moğulkoç'un sonuna kadar yanında olduklarını ifade eden Çiftçi, "Bu başarısını Sivas'ta da devam ettireceğine inanıyorum. Şahsım ve ilçem adına kendisine başarılar diliyorum." dedi.



Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Moğulkoç,"Sivas'ımızın sağlık alanında daha da gelişmesi için elimizden gelenin en iyisini yapacağız."şeklinde konuştu.