Başkan Çiftçi genç şampiyonları tebrik etti

03.03.2020 12:45 | Son Güncelleme: 03.03.2020 12:45

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede düzenlenen sportif müsabakalarda birinci olan Şekerpınar Ortaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.



Masa tenisi ve voleybol branşlarında katıldıkları yarışmalarda birincilik elde ederek şampiyon olan öğrencilerle buluşmasında gençlere önemli nasihatlerde bulunan Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, öğrencilerin yetişmesinde emeği olan öğretmenleri de tebrik etti.



Gerçekleştirilen toplantıda gençlerle fikir alışverişinde bulunan başkan Çiftçi, "Çayırova Belediyesi olarak sizlere hem sportif faaliyetler hem de eğitimle hayatınızda destek olmak amacıyla imkanlarımızı sonuna kadar açmış ve sizlerin faydasına, istifadesine sunmuş durumdayız. Bilgi evlerimiz ve gençlik merkezlerimizle, eğitim alanında önemli hizmetler sunuyoruz. Eğitimin yanı sıra gençlerimizin sporla bütünleşmesi adına yeni adımlar attık. Belediyemiz, bünyesinde bulunan Eğitim Spor Kulübü'nü aktif hale getirerek sizlerin yaşında olan gençlerimize ve öğrencilerimize hizmet veriyoruz. Voleybol, basketbol, futbol, yüzme ve karate gibi branşlarda 400'e yakın öğrencimizle yolumuza devam ediyoruz." dedi.



Gençlere önemli nasihatlerde de bulunan Çiftçi, "Eğitim hayatınızın daha renkli ve düzenli geçmesi adına kitap okuma alışkanlığı edinin. Sosyal faaliyetlere daha çok vakit ayırmaya çalışın." diyerek, öğrencilerin taleplerini de dinledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA