Başkan Çiftçi'den vatandaşlara mektup Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede sokağa çıkması yasak olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yazdığı mektupta evde kalmalarını istedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, ilçede sokağa çıkması yasak olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşlara yazdığı mektupta evde kalmalarını istedi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, vatandaşlara bir mektup yazdı. Korona virüsle mücadelede belediyenin yaptığı dezenfekte çalışmaları başta olmak üzere vefa destek ekibinin yaşlılara verdiği hizmetleri anlatan ve vatandaşlara evde kal çağrısı yapılan mektup, vefa destek ekibi tarafından vatandaşlara ulaştırılıyor.

Başkan Çiftçi'nin virüsün daha çok kronik hastalığı olanlar ile yaşlılarda ölümcül sonuçlara yol açtığını yazdığı mektupta" Hasta ve yaşlılarımıza virüs bulaşmasını önlemenin tek yolu ise kendimize gönüllü karantina uygulamak, yani mecbur kalmadıkça evden dışarıya çıkmamaktır. Yaşlılarımıza ve büyüklerimize olan hassasiyetimizin sebebi, onların diğerlerine hastalık bulaştırıyor olması değil; onlara hastalık bulaşmasının önüne geçmektir. Bunun için, başımızın tacı olan yaşlılarımızı, sevgiyle, saygıyla, ihtimamla korumalıyız." ifadelerine yer verildi.

Mektupta," Virüsün sizlere ve sevdiklerinize bulaşmaması için 24 saat çalışan 65 kişilik Vefa Sosyal Destek Ekibimizi kurduk" diye yazan Başkan Çiftçi, şunları söyledi: " Bu ekibimizle bu süreçte; 65 yaş üzeri tüm vatandaşlarımızın market, eczaneden ilaç alışverişini yapıyoruz. Hastaneye gitmeleri gerekiyorsa araçlarla hastanelere götürüyoruz. Hiçbir geliri olmayan ya da yeterli geliri olmayan kişilere gıda kolisi veriyoruz. Tüm hasta ve yaşlılarımızın evlerine maske ve kolonya götürüyoruz. Hasta ve yaşlılarımızın emekli aylıklarını bankalardan alıp kendilerine teslim ediyoruz. Halkımızın sıkça kullandığı tüm ortak alanları her gün dezenfekte ediyoruz.Bu salgın tehlikesi geçene kadar #EvindeKalÇayırova diyerek sizleri mecbur kalmadıkça evlerinizden çıkmamaya davet ediyor; bu zor günleri en güzel şekilde atlatabilmemiz ve memleketimizin huzurunun devamı için dualarınızı istirham ediyorum." - KOCAELİ

Kaynak: İHA