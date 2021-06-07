Başkan Çiftçi, birimlerle 2 yılı değerlendirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Çiftçi, birimlerle 2 yılı değerlendirdi

Başkan Çiftçi, birimlerle 2 yılı değerlendirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle iki yıllık çalışmaları değerlendirdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle iki yıllık çalışmaları değerlendirdi.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, hizmette kaliteyi artırmak, geçen süre içinde yapılan çalışmaları gözden geçirmek ve projelerde gelinen noktayı değerlendirmek amacıyla başkan yardımcıları ve birim müdürleri ile istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Belediyenin iki yıllık çalışmalarının birim birim enine boyuna ele alındığı toplantıda konuşan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, iki yılı aşkın bir süredir görevde olduklarını, birlikte yol yürüdükleri ve Çayırova'ya hizmet ettiği ekip arkadaşları ile görev yapmaktan memnun olduğunu söyledi.

Birlikte daha da güzel hizmetlere imza atacaklarını belirten Çiftçi, "Yenilikçi, tasarrufçu, planlı, ortak aklı hakim kılan, şeffaf ve hesap verebilir bir yönetim anlayışı ile Çayırova'ya değer katan çalışmalar yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Projelerimizin tüm hazırlıklarını tamamlayarak bir yandan da startı verdik. Ekip ruhuyla ve istişareyle Çayırova'ya hizmet etmeye sürdüreceğiz. Hizmetlerinizden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

İstişare ve değerlendirme toplantısında birim müdürleri 2 yıllık çalışmaları ile ilgili detaylı bir şekilde tek tek sunum yaptı. Birimlerin görüş, önerileri ve taleplerinin de masaya yatırıldığı toplantıda hizmette kaliteyi artırmak, daha etkin ve verimli çalışmak ve vatandaşların memnuniyetini artırmak için yapılacak çalışmalar görüşüldü. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Özgür Özel Murat Kurum Süleyman Soylu Memduh Büyükkılıç
Magazin Cem Yılmaz Demet Akalın Kenan Doğulu Acun Ilıcalı
Spor Fatih Terim Aziz Yıldırım Roland Garros Mustafa Cengiz Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Çiftçi, birimlerle 2 yılı değerlendirdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.6.2021 19:01:29. #1.16#

title