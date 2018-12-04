Başkan Çiftçi, Belediye Personeli ile Buluştu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, belediye personeli ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan Konferans Salonu'nda düzenlenen toplantıda konuşan Çiftçi, belediyeciliğin bir bayrak yarışı olduğunu belirterek, görev süresi bitene kadar hep birlikte çalışmaya devam edeceklerini ifade etti.

İşçiden operatöre, teknisyenden mühendise herkesin bu çalışmalarda payı olduğunu belirten Çiftçi, şunları kaydetti:

"Sağlık sebeplerimden dolayı 2-3 ay önce Cumhurbaşkanımızdan affımı istedim. Bu talebim Cumhurbaşkanımız tarafından kabul görüldü ve neticede partimizde adayımız Zeynel Abidin Beyazgül kardeşimiz oldu. Başkan olarak bu 4 ayda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz ve kapım her zaman personellerimize açıktır. Hep birlikte devam eden projelerimizin açılışlarını yapmaya devam edeceğiz. Bu bizim hakkımız ve altında imzamız var, yapımında alın terimiz var. 4 aylık süreçte bir seçim olacak. Bizlere düşen hangi vazifeyi yürütüyorsak en iyi şekilde yapmaktır. Belediyede yapılmış olan her hizmet, Allah'ın izni ile ahirette hanemize hayır olarak yazılacaktır. 4 aylık süre zarfında dedikodu yapmak, tembelleşmek, vazifeyi aksatmak ve kaytarmak yok."