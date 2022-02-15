Başkan Çifçi: "Bal ihracatı son dönemde çok arttı"

ORDU (İHA) - Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çifçi, bal ihracatında artış olduğuna değinerek, Ordu'dan dünyanın çeşitli ülkelerine bal gönderimi yapıldığını söyledi.

Arıların, ekosistemin en önemli canlıları olduğunu söyleyen Çiftçi, arıların çiçekten çiçeğe konarken taşıdıkları polenler ile yaşam için gerekli olan sayısız farklı bitki türünün döllenmesini ve onların çoğalmasını sağladıklarına değindi. Gıdaların en az yüzde 33'ünün arıların tozlaşma işlemi sayesinde elde edildiğini kaydeden Çiftçi, çiçekli bitkilerin ve ağaçların yüzde 80'i arıların taşıdığı polenler sayesinde çoğaldığını, bunları yaparken bir taraftan da bal ürettiklerini söyledi.

Ordu Arı Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Akın Çifçi, arıların fazlalık ballarını 15 ağustos tarihinde alıp, arılara kendilerine yetecekleri kadar bal bıraktıklarını söyledi. Çiftçi, "Şubat ayının sonlarında bahar beslemeleri için kovanlarımızın 10'ar kilogram şeker ihtiyacı var, çünkü içlerindeki balları kışın bitirdiler. Arı beslemeleri için arıcılarımızın uygun fiyata şeker tedariki yapması gerekiyor. Bu nedenle yardım bekliyoruz" dedi.

"Bal ihracatı artıyor"

Çifçi, bal ihracatının arttığına da değinerek, "Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği olarak 50 binin üzerinde üyemiz var, Ordu'da da 3 bin 500 aktif üyemiz var. Türkiye'nin yaklaşık 50 farklı ilinde Ordulu arıcılar bal üretebilmek adına zor şartlarda arıcılık yapıyor. Bu nedenle ucuz şekeri bizim arıcılarımıza bir şekilde tedarik etmemiz gerekiyor. Bu konuda siyasilerimiz, bakanlarımız ve Cumhurbaşkanı'mızdan destek bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız üretime destek veriyor, biz de üretime devam ediyoruz ve ürünleri dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç ediyoruz. Bal ihracatı son dönemde de çok arttı. Bu nedenle üretebilmek adına arıcılarımızı hazırlamamız lazım" diye konuştu. - ORDU