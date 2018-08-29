Başkan Çiçekli'den 30 Ağustos Zafer Bayramı Mesajı

Van merkez Edremit Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, 30 Ağustos'un; 1071'de Malazgirt'te açılan sayfanın altına 1922 yılında vurulan şanlı bir mühür olduğunu söyledi.

Başkan Çiçekli, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kahraman milletimizin birlik, beraberlik, azim ve inancıyla vücut bulan 30 Ağustos Zaferinin 96. yıldönümünü kutlamanın onur ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Türk milletinin 1919'da Samsun'da Gazi Mustafa Kemal'in liderliğinde başlattığı İstiklal mücadelesinin tüm yokluk, yoksulluk ve imkansızlıklara rağmen 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi'yle zafere taşındığını anımsatan Çiçekli, "30 Ağustos zaferi, milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin tüm dünyaya ilanıdır. 30 Ağustos; 1071'de Malazgirt'te açılan sayfanın altına 1922 yılında vurulan şanlı mühürdür. O savaş meydanlarında yalnızca Anadolu toprakları düşman işgalinden kurtulmamış; aynı zamanda bu milletin hiçbir zulme ve işgale boyun eğmeyeceği tüm dünyaya ispat edilmiştir. Böyle önemli günlerin idrak ve şuuruyla tarih okunduğunda görülecektir ki; Malazgirt'in Sakarya'dan, 30 Ağustos Zaferi'nin 15 Temmuz'daki milli irade ve ruhtan farkı yoktur. Ecdadımızın azim, iman ve heyecanı bugünümüzün güçlü geleceğimizin sağlam temellerini oluşturmuştur. Bizler de aynı aşk ve inançla 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimizi inşa ediyor, yarının sahipleri olacak evlatlarımıza her alanda dünya lideri bir Türkiye bırakmanın mücadelesini veriyoruz. Bu mücadelede en büyük gücü istiklal sevdalısı aziz milletimizden alıyor, bu topraklarda, şanlı bayrağımızın gölgesinde sonsuza kadar birlik ve kardeşlik içinde yaşayacağımızı bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum" dedi. - VAN