Başkan Ceylan güven tazeledi
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Başkan Ceylan güven tazeledi

18.03.2021 10:34 | Son Güncelleme: 18.03.2021 10:42
Başkan Ceylan güven tazeledi

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Engelliler Kulübü (SENGEL) üyelerinin oluşturduğu Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Canan Yıldırım Ceylan (42), olağan genel kurul sonrası yeniden başkan seçilerek, güven tazeledi.

Kütahya'nın Simav ilçesindeki Engelliler Kulübü (SENGEL) üyelerinin oluşturduğu Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği'nin Başkanı Canan Yıldırım Ceylan (42), olağan genel kurul sonrası yeniden başkan seçilerek, güven tazeledi.

245 üyenin kayıtlı bulunduğu Simav Dikensiz Gülleri Koruma ve Yaşatma Derneği'nde 3 yıldan bu yana başkanlık görevini sürdüren Canan Yıldırım Ceylan, olağan kongrede 135 üyenin oyunu alarak yeni yönetim kurulu ile güven tazeledi.

Başkan Ceylan, yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri ile birlikte engellilere yönelik çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini belirtti. Ceylan, "Kongremize katılım sağlayan üyelerimize teşekkür ediyorum. Birlikte aldığımız kararlar doğrultusunda hazırlayacağımız projelerimizi hayata geçirmek için çalışacağız. Allah devletimize zeval vermesin. Biz engellilere yönelik alınan tedbirlerden ve desteklerden memnun oluyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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