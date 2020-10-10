Başkan Ceyhun yeni seçilen ilçe teşkilatlarını ziyaret etti
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Başkan Ceyhun yeni seçilen ilçe teşkilatlarını ziyaret etti

10.10.2020 09:20 | Son Güncelleme: 10.10.2020 09:24
Başkan Ceyhun yeni seçilen ilçe teşkilatlarını ziyaret etti

Kütahya AK Parti İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, yeni seçilen Dumlupınar ve Altıntaş ilçe yönetimleriyle tanışma toplantısında bir araya geldi.

Kütahya AK Parti İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, yeni seçilen Dumlupınar ve Altıntaş ilçe yönetimleriyle tanışma toplantısında bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanı Sabahattin Ceyhun, yaptığı açıklamada, "7. Olağan Kongremiz sonrası göreve başlayan Altıntaş ve Dumlupınar ilçe yönetim kurulu üyelerimiz ile tanışma toplantılarımızı gerçekleştirdik. Yeni dönem çalışmalarımız ile ilgili her iki teşkilatımızla değerlendirmelerde bulunduk. Coşkusuna ve heyecanına ortak olduğum ilçe teşkilatlarımızı ve yönetimlerini tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun yeni seçilen ilçe teşkilatlarını ziyaret etti
Başkan Ceyhun yeni seçilen ilçe teşkilatlarını ziyaret etti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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