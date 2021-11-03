Başkan Ceyhun: "Milletin iktidara gelişinin 19. yılı kutlu olsun" - Haberler
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Başkan Ceyhun: "Milletin iktidara gelişinin 19. yılı kutlu olsun"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Başkan Ceyhun:

AK Parti Kütahya l Başkanı Sebahattin Ceyhun, "2002'de Güçlü bir devlet için, Büyük Türkiye için millet için çıktığımız bu kutlu yolda yürüyüşümüze emin adımlarla devam ediyoruz" dedi.

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya l Başkanı Sebahattin Ceyhun, "2002'de Güçlü bir devlet için, Büyük Türkiye için millet için çıktığımız bu kutlu yolda yürüyüşümüze emin adımlarla devam ediyoruz" dedi.

Başkan Ceyhun, AK Parti'nin iktidara gelişinin 19. yılı sebebiyle yayınladığı mesajda, "Bugün Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yola çıkan AK Partimizin milletin teveccühüne mazhar olarak iktidara gelişinin 19. yıldönümü. 2002'de Güçlü bir devlet için, Büyük Türkiye için millet için çıktığımız bu kutlu yolda yürüyüşümüze emin adımlarla devam ediyoruz.

Milletimizin dua ve desteği ile 3 Kasım 2002'den bugüne milletimizle el ele gönül gönüle yazılan emsalsiz bir aşk hikayesidir AK Parti.19 yıldır millete hizmet yolunda ilk günkü aşkla heyecanla azimle yolumuza devam ediyoruz. Millete efendi değil hizmetkar olmaya geldik. Milletin iktidara gelişinin 19. yılı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.(EFE-) - KÜTAHYA

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