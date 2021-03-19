Başkan Ceyhun: "Milletçe aziz şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz var"

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü münasebetiyle AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve partililer, şehit ailelerini ziyaret etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü münasebetiyle AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve partililer, şehit ailelerini ziyaret etti.

"Milletçe aziz şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz var" diyen Başkan Ceyhun, "Başta Çanakkale olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Şehitlerimiz, bu toprakları vatan kılmak adına canlarını seve seve verdiler. Bizler de onların emanetine sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceyhun, teşkilat mensuplarının il genelinde 106 şehit ailesi ve yakınını ziyaret ettiğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı