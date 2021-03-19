Başkan Ceyhun: "Milletçe aziz şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz var"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Başkan Ceyhun: "Milletçe aziz şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz var"

19.03.2021 14:30 | Son Güncelleme: 19.03.2021 14:36
Başkan Ceyhun:

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü münasebetiyle AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve partililer, şehit ailelerini ziyaret etti.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü münasebetiyle AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ve partililer, şehit ailelerini ziyaret etti.

"Milletçe aziz şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz var" diyen Başkan Ceyhun, "Başta Çanakkale olmak üzere, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Şehitlerimiz, bu toprakları vatan kılmak adına canlarını seve seve verdiler. Bizler de onların emanetine sahip çıkmak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ceyhun, teşkilat mensuplarının il genelinde 106 şehit ailesi ve yakınını ziyaret ettiğini sözlerine ekledi. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun: 'Milletçe aziz şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz var'
Başkan Ceyhun: 'Milletçe aziz şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz var'
Başkan Ceyhun: 'Milletçe aziz şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz var'
Başkan Ceyhun: 'Milletçe aziz şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz var'
Başkan Ceyhun: 'Milletçe aziz şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz var'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Vladimir Putin Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Deniz Çakır Demet Akalın Ayşegül Çınar
Spor Ali Koç Mesut Özil Hakan Kutlu Cüneyt Çakır Halis Özkahya
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Hdp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Başkan Ceyhun: "Milletçe aziz şehitlerimize büyük bir vefa borcumuz var" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 14:48:26. #1.16#
title