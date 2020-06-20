Başkan Ceyhun: 'Mağdur olan çiftçilerimizin durumunu yakından takip ediyoruz"
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Başkan Ceyhun: 'Mağdur olan çiftçilerimizin durumunu yakından takip ediyoruz"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte, Altıntaş ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

Başkan Ceyhun: 'Mağdur olan çiftçilerimizin durumunu yakından takip ediyoruz
20.06.2020 10:01 | Son Güncelleme: 20.06.2020 10:05

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler ile birlikte, Altıntaş ilçesine ziyaret gerçekleştirdi.

AK Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Altıntaş Ziraat Odası Başkanı Hikmet Koyak ve üyelerimiz ile zirai don afetinden etkilenen, tarım arazilerimiz ile ilgili istişarelerde bulunduk. Mağdur olan çiftçilerimizin zararının giderilmesi adına, ilk andan itibaren süreci yakından takip ediyoruz ve gerekli girişimlerde bulunmaya devam edeceğiz. Altıntaşlı esnaflarımızı, sosyal mesafe kuralları eşliğinde ziyaret edip, fikir alışverişi yaparak hasret giderdik." dedi.

Başkan Ceyhun, "Altıntaş İlçemizde üretim yapan tekstil ve mermer fabrikalarını ziyaret ederek işçi kardeşlerimize kolaylıklar diledik. Çalışanlarımız, kontrollü sosyal hayat kurallarından taviz vermeden, daha Güçlü Türkiye için çalışmaya, üretmeye hız kesmeden devam ediyor" ifadelerni kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Manşet

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