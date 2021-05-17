Başkan Ceyhun: "İstihdama yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Başkan Ceyhun: "İstihdama yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor"

Başkan Ceyhun: 'İstihdama yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya ve ilçelerinde istihdama yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Kütahya ve ilçelerinde istihdama yönelik çalışmaların hızla devam ettiğini belirtti.

Kütahya ve ilçelerinde istihdama yönelik yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, " 1.Organize Sanayi Bölgesinde, 80 fabrikada 9 bin 100 işçi, 2. Organize sanayi bölgesinde, 32 fabrikada bin 246 işçi, Tavşanlı Organize Sanayi bölgesinde 17 Fabrikada 3 bin 35 işçi, Gediz Organize Sanayi bölgesinde 24 Fabrikada bin 24 İşçi hemşerimiz istihdam ediliyor. Altıntaş ilçemizde çalışmaları son aşamaya gelen Zafer OSB, Simav İlçemize kurulacak olan Sera Jeotermal OSB ile üreten bir Kütahya hayalimizi gerçekleştiriyoruz. Organize Sanayi Bölgelerine gelen yoğun talepler ve Hükümetimizin destekleriyle birlikte on binlerce hemşerimizi daha istihdam etmeyi planlıyoruz" dedi. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun: 'İstihdama yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor'
Başkan Ceyhun: 'İstihdama yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor'
Başkan Ceyhun: 'İstihdama yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Erken seçim iddialarına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: İki koşulun oluşması gerekiyor
Erken seçim iddialarına AK Partili Kurtulmuş'tan yanıt: İki koşulun oluşması gerekiyor
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım
AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem: Bakan Soylu büyük bir tehdit altında, onu korumamız lazım

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Meral Akşener Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu
Magazin Tarkan Cemal Hünal Burak Sergen İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Başkan Ceyhun: "İstihdama yönelik çalışmalarımız hızla devam ediyor" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.5.2021 09:51:29. #1.16#

title