Başkan Ceyhun: "Hizmet dolu nice senelere"
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Başkan Ceyhun: "Hizmet dolu nice senelere"

Başkan Ceyhun: 'Hizmet dolu nice senelere'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Türkiye'yi daha güçlü ve daha büyük yapmak için, çıktığımız yolda canla başla uğraşmaktan hiç vazgeçmedik, asla da vazgeçmeyeceğiz" dedi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Türkiye'yi daha güçlü ve daha büyük yapmak için, çıktığımız yolda canla başla uğraşmaktan hiç vazgeçmedik, asla da vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Başkan Ceyhun, yaptığı açıklamada, "Milletimizin hayallerini tek tek gerçekleştiren ve bir çok konuda Türkiye'ye çağ atlatan AK Partimizin, 20'nci kuruluş yıl dönümü kutlu olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hizmet dolu nice senelere. AK Parti 20 yaşında.Daima yeni daima genç. Nice yıllara" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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