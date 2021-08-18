Başkan Ceyhun Emet ziyareti

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Emet ilçesini ziyaret ederek devam eden yatırımları inceledi.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Emet ilçesini ziyaret ederek devam eden yatırımları inceledi.

Başkan Ceyhun, Emet Belediye Başkanı Hüseyin Doğan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Ciner, İl Genel Meclisi üyesi Halil Mallı ve İsmail Elmacı ile birlikte ilk olarak çocuk parklarını dolaşarak, çocuklara çeşitli hediyeler dağıttılar. Daha sonra Emet Belediyesi Güneş Enerji Sistemi (GES) üretim yerlerini gezerek bilgi alıp incelemelerde bulundular.

Başkan Hüseyin Doğan, yaptığı açıklamada, "17 bin metrekarelik alana kurulan 3 bin 24 adet güneş paneli yer aldığı (GES) tesisinde üretim devam ediyor. Yaklaşık 6 milyon TL'ye mal olan santral, geçen yıl aralık ayında OEDAŞ ile İller Bankası Bölge Müdürlüğü'nce yapılan denetimlerin ardından onay alarak üretime başladı" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı