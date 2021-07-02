Başkan Ceyhun, Emet'te gençlerle buluştu
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Başkan Ceyhun, Emet'te gençlerle buluştu

Başkan Ceyhun, Emet'te gençlerle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Emet ilçesini ziyaret eden AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partisinin gençlik kolları ile bir araya geldi.

Emet ilçesini ziyaret eden AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, partisinin gençlik kolları ile bir araya geldi.

AK Partinin gençliğe verdiği önemi vurgulan Ceyhun, "AK Partide AK kadrolar gençlik kollarımızdan yetişmektedir. Bu bir bayrak yarışı, hizmet yarışı olup, bayrağı devralan arkadaşlarımızda davamızı ileriye taşımak memleketimize ülkemize hizmet vermek için mücadeleye devam etmektedirler. Sizler gençlik kolları olarak yarının milletvekilleri, belediye başkanları ve yöneticileri olmaya adaysınız. Yeni Türkiye'yi 2053 - 2071 hedeflerimize ulaştıracak olan, davamıza sahip çıkan, bu yolda mücadele eden gençlerimizdir" dedi.

Toplantı sonrası AK Parti Emet İlçe Teşkilatı'nı ziyaret eden Sebahattin Ceyhun, yaptığı açıklamada, "İlçe Başkanımız Süleyman Ciner, Kadın Kolları Başkanımız Hasibe Altınok, Gençlik Kolları Başkanımız İbrahim Şahan ve teşkilat mensubu arkadaşlarımızla teşkilat faaliyetlerimizle alakalı istişarelerde bulunduk" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Başkan Ceyhun, Emet'te gençlerle buluştu
Başkan Ceyhun, Emet'te gençlerle buluştu
Başkan Ceyhun, Emet'te gençlerle buluştu
Başkan Ceyhun, Emet'te gençlerle buluştu
Başkan Ceyhun, Emet'te gençlerle buluştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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