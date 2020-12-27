Başkan Ceyhun: "Durmak yok, hizmete devam"

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, Tavşanlı-Domaniç karayolunun bu ay içerisinde ihalesinin tamamlanacağı müjdesini verdi.

Zafer OSB'de Yuteks firmasına 70 bin 532 metrekarelik alanın tahsisinin verilmesi ve bu işletmede 2 bin 200 kişinin istihdam olmasının halk arasında sevinçle karşılandığını söyleyen İl Başkanı Sebahattin Ceyhun, "Geçtiğimiz günlerde bölgemizde meydana gelen don ve dolu olayının ardından Cumhurbaşkanlığı idari işler başkanlığı tarafından zarar gören çiftçilerimizin zararlarının karşılanması için 3 milyon TL'lik destek müjdesinin ardından, hemşerilerimize kısa zamanda bir büyük bir müjde daha geliyor. Tavşanlı-Domaniç karayolunun yapımı beklenen 15,2 kilometrelik bölümünün Ocak ayı içerisinde ihaleye çıkacağı ve kısa zamanda tamamlanıp vatandaşımızın hizmetine gireceği bekleniliyor. Domaniç ilçemizde yapılacak 10 yataklı ilçe hastanesinin yapım ihalesinin tamamlandı. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi tam donanımlı Ağız Diş sağlığı uygulama ve araştırma merkezi hizmete sunuluyor. AK Parti Kütahya Milletvekillerimiz Ahmet Tan İshak Gazel, Ceyda Çetin Erenler ile birlikte sık sık yapmış olduğumuz Ulaştırma ve Alt yapı Bakanlığı ziyaretlerimizde dile getirdiğimiz ve Bakanımız Adil Karaismaoglu'nun Kütahya ziyaretlerinde de kendisine yolu bizzat göstererek talepte bulunduğumuz Tavşanlı-Domaniç karayolunun bu ay içerisinde ihalesinin tamamlanacağı müjdesi verildi. Bölgemizde şu anda daha önce başlanan Emet-Hisarcık, Simav-Hisarcık, Emet -Tavşanlı ve Çavdarhisar-Emet yol yapım çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış ve halkımızın kullanımına açılmış durumdadır" diye konuştu. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı