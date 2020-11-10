Başkan Ceyhun'dan Simav'da esnaf ziyareti

Kütahya'nın Simav ilçesinde Koronavirüs salgını sebebiyle zor günler yaşayan esnafları, Kütahya Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ziyaret etti.

Kütahya'nın Simav ilçesinde Koronavirüs salgını sebebiyle zor günler yaşayan esnafları, Kütahya Ak Parti İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ziyaret etti.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat ve Belediye Başkanı Adil Biçer ile esnafları ziyaret eden Başkan Ceyhun, istek ve önerileri dinleyip, tedbirlere uyulması, maske, mesafe ve temizlik kuralları hususunda daha dikkatli olunması gerektiğini söyleyip, normalleşme sürecinde bereketli kazançlar diledi.

Simav Ak Parti İlçe Başkanı Ahmet Kulat, esnafların isteklerini ve önerilerini değerlendireceklerini belirterek, görüş ve tavsiyelerine önem verdiklerini ifade etti. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı