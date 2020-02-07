Başkan Ceyhun'dan Rektör Uysal'a nezaket ziyareti

07.02.2020 11:46 | Son Güncelleme: 07.02.2020 11:46

AK Parti Kütahya İl Başkanı Sebahattin Ceyhun ve parti heyeti, Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal'a nezaket ziyaretinde bulundu.



Rektörlük makamında gerçekleşen görüşmede Rektör Uysal'a, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Aydın; Sebahattin Ceyhun'a ise AK Parti Kütahya İl Başkan Yardımcıları Osman Zeybek ve Ahmet Karabulut eşlik etti.



Sohbet şeklinde görüşmenin sonunda Kazım Uysal ve Mustafa Aydın ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek Sebahattin Ceyhun'a ve AK Parti heyetine teşekkür ederek görevlerinde başarılar dilediler. Parti heyeti de Rektör Uysal'a ve Rektör Yardımcısı Aydın'a görevlerinde başarı dileklerini sundular. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA